Стало известно, сколько хочет получить «Лацио» за Милинковича-Савича

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вчера, 17:56

Полузащитник может покинуть «Лацио».

Римский клуб рассчитывает получить не менее 40 миллионов евро в случае ухода игрока из команды. «Интер» и «Ювентус» интересуются футболистом, но конкретного предложения пока что не было.

В прошедшем сезоне Серии А хавбек забил 9 голов и отдал 8 голевых передач в 36 матчах.