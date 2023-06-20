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Стало известно, сколько хочет получить «Лацио» за Милинковича-Савича

вчера, 17:56

Полузащитник Сергей Милинкович-Савич может покинуть «Лацио».

Римский клуб рассчитывает получить не менее 40 миллионов евро в случае ухода игрока из команды. «Интер» и «Ювентус» интересуются футболистом, но конкретного предложения пока что не было.

В прошедшем сезоне Серии А хавбек забил 9 голов и отдал 8 голевых передач в 36 матчах.

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Все комментарии
Catenaccio_86
Catenaccio_86
вчера в 20:29
Хорошая цена за хорошего игрока.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:18
Вся надежда на арабов, они легко могут купить игрока.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:31
Из-за одной фамилии надо подвинуться в цене...
Да и 28 лет...
Да и один голешник на четыре игры маловато...
Мну понял почему 40 млн. просят за игрока - один гол за четыре игр)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:45
Я ещё в школу ходил когда Лацио начал продавать этого игрока....сейчас в эту школу ходят мои дети...
drug01
drug01
вчера в 18:16
Конечно поиграть в Интере или Ювентусе у него большое желание, пожелаем удачи
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