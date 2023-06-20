Стало известно, сколько хочет получить «Лацио» за Милинковича-Савича

Полузащитник Сергей Милинкович-Савич может покинуть «Лацио».
Римский клуб рассчитывает получить не менее 40 миллионов евро в случае ухода игрока из команды. «Интер» и «Ювентус» интересуются футболистом, но конкретного предложения пока что не было.
В прошедшем сезоне Серии А хавбек забил 9 голов и отдал 8 голевых передач в 36 матчах.
Да и 28 лет...
Да и один голешник на четыре игры маловато...
Мну понял почему 40 млн. просят за игрока - один гол за четыре игр)
Да и 28 лет...
Да и один голешник на четыре игры маловато...
Мну понял почему 40 млн. просят за игрока - один гол за четыре игр)