Хын-Мин Сон: «Хочу и дальше выступать за „Тоттенхэм“»

Нападающий «Тоттенхэма» Хын-Мин Сон останется в команде. Футболист дал комментарий по теме.
Я еще хочу достичь многого в АПЛ. Сейчас деньги для меня не являются определяющим фактором, я горжусь тем, что играю в футбол в своей любимой лиге, это важно. Я хочу и дальше выступать за «Тоттенхэм».
Ранее сообщалось, что игрок может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
Ну там Саудиты были готовы заплатить за трансфер 60 млн, а также предложили Сон Хын Мину зарплату в размере 30 млн в год.... ну а куда ему дергаться???? ... кореец выступает за Тоттен с лета 2015 года, контракт 30-летнего Сона со шпорами действует до конца июня 2025 года....так что тепло, светло и мухи не кусают...
Ну а так что, удобная (для игрока) команда, где руководство клуба скорее расстанется с требовательным тренером, чем с футболистами, к которым у тренера есть вопросы по самоотдаче, по выполнению установки на матч, по концентрации на поле и т.д.
Ну там Саудиты были готовы заплатить за трансфер 60 млн, а также предложили Сон Хын Мину зарплату в размере 30 млн в год.... ну а куда ему дергаться???? ... кореец выступает за Тоттен с лета 2015 года, контракт 30-летнего Сона со шпорами действует до конца июня 2025 года....так что тепло, светло и мухи не кусают...
Ну а так что, удобная (для игрока) команда, где руководство клуба скорее расстанется с требовательным тренером, чем с футболистами, к которым у тренера есть вопросы по самоотдаче, по выполнению установки на матч, по концентрации на поле и т.д.