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Хын-Мин Сон: «Хочу и дальше выступать за „Тоттенхэм“»

вчера, 18:13

Нападающий «Тоттенхэма» Хын-Мин Сон останется в команде. Футболист дал комментарий по теме.

Я еще хочу достичь многого в АПЛ. Сейчас деньги для меня не являются определяющим фактором, я горжусь тем, что играю в футбол в своей любимой лиге, это важно. Я хочу и дальше выступать за «Тоттенхэм».

Ранее сообщалось, что игрок может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:05
Два противоположных выражения в одном абзаце....

1.Я еще хочу достичь многого в АПЛ.
2.Я хочу и дальше выступать за «Тоттенхэм».

......пора бы уж определиться...в хотениях....
112910415
112910415
сегодня в 08:10
главное, что живёт гармония в душе его !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:53
С ТТ трофеев ему не видать!
Futurista
Futurista
вчера в 21:46, ред.
Хын, Мин и Сон хотят выступать за Тоттенхэм...
lobsterdam
lobsterdam ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 21:37
У Сона ЛЧ есть? Это откуда же?
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 21:24
Предан и хорош..
Karkaz
Karkaz
вчера в 20:40
Сон точно не поедет к саудитам. Ему нравится АПЛ, ему даже трофеи не нужны, главное играть в Англии и играть всегда и в основе. Ну и его фанатам это по душе, что он играет в одной из лучших лиг мира.
Rupertt
Rupertt
вчера в 20:36
Надо оставаться, у саудитов ловить нечего кроме денег, а тут хотя бы ЛЧ есть.
DERBY COUNTY
DERBY COUNTY
вчера в 20:31
Вот такой должен быть ответ настоящего профессионального футболиста.
k6j7cpesq2dz
k6j7cpesq2dz
вчера в 19:01
Сон молодец,но в Тотенхеме он если честно засиделся
Grizly88
Grizly88 ответ Colchoneros (раскрыть)
вчера в 18:51
Готовят предложения
Colchoneros
Colchoneros ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 18:48
Уже вроде бы как поступало!
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 18:48
Вот за такой комментарий Сона похвал ему!
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:43
Ему нравится зарплата...
А трофеи... Можно и без них
Grizly88
Grizly88
вчера в 18:43
Передумает если поступит предложения из верблюжей лиги
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:38
Подтвердил, что останется без трофеев....:))))

Ну там Саудиты были готовы заплатить за трансфер 60 млн, а также предложили Сон Хын Мину зарплату в размере 30 млн в год.... ну а куда ему дергаться???? ... кореец выступает за Тоттен с лета 2015 года, контракт 30-летнего Сона со шпорами действует до конца июня 2025 года....так что тепло, светло и мухи не кусают...

Ну а так что, удобная (для игрока) команда, где руководство клуба скорее расстанется с требовательным тренером, чем с футболистами, к которым у тренера есть вопросы по самоотдаче, по выполнению установки на матч, по концентрации на поле и т.д.
Гость
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