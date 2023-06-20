Хын-Мин Сон: «Хочу и дальше выступать за „Тоттенхэм“»

Нападающий «Тоттенхэма» останется в команде. Футболист дал комментарий по теме.

Я еще хочу достичь многого в АПЛ . Сейчас деньги для меня не являются определяющим фактором, я горжусь тем, что играю в футбол в своей любимой лиге, это важно. Я хочу и дальше выступать за «Тоттенхэм».