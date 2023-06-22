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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2022/2023

Эмир Катара поставил ультиматум перед Мбаппе

вчера, 23:45

Нападающий Килиан Мбаппе может покинуть ПСЖ уже этим летом.

По данным источника, в среду состоялась встреча, по итогам которой эмир Катара поставил ультиматум Мбаппе: либо он продлевает контракт с клубом до возобновления тренировок, либо он будет продан.

Эмир Катара готов вести переговоры о продаже Килиана в «Реал». Он постоянно контактирует с президентом «сливочных» Флорентино Пересом.

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Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 14:02
Уйдет парнишка с молотка!)
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Vadik (раскрыть)
сегодня в 10:02
Как говорил герой фильма -"Бить будут!".В данном случае-рублём,что для современного человека из "Райского сада"-самое страшное.
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 09:59
Ниггеры против арабов.Новая грань футбольной истории.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 09:42, ред.
Катарские эмиры настолько суровы...
Мбаппе рассчитывал, что ему сейчас очередной жирный бонус в карман закинут, а ему указали на дверь. Браво. Катарские эмиры настолько суровы...
Viollator
Viollator
сегодня в 08:13
Забивака
w9r7e6kmgbxp
w9r7e6kmgbxp
сегодня в 07:39
Пора уходить в Реал, хватит тянуть кота за хвост
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 07:32
Шейхам плевать, они запросят как минимум 180 лямов, если не продадут, посадят до конца контракта на лавку,
Incredulous
Incredulous
сегодня в 07:30
В общем все как всегда, эта сага будет тянуться до самого дедлайна. И в течении всего этого времени мы увидим не один десяток новостей как о том, что Мбаппе переходит в Реал, так и о том, что он остаётся в ПСЖ.
ДСА
ДСА
сегодня в 07:22
Хоть кто-то поставил этого негритенка на место.
y7r7rzf7m4pn
y7r7rzf7m4pn
сегодня в 06:58
Знатно нагнул эмирка черепана
adekvat
adekvat
сегодня в 06:48
Продал бы его в спартак если хочит отомстить.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:40
В этой ситуации я на стороне эмира. Мбаппе маленько зазвездился...
Vadik
Vadik
сегодня в 06:30
Видимо юное дарование не ожидал такого. Интересно, а он знает значение слова "ультиматум"?))))
112910415
112910415
сегодня в 05:32
ну ведь это ... угнетает же, мучает !
может даже, налицо апартеид ?!
Дима Логинов
Дима Логинов
сегодня в 04:38
Виталик из Воронежа готов заменить Мбаппе в ПСЖ за половину заработной платы француза.

Варвар7
Варвар7
сегодня в 03:33
Василий 50
Василий 50
сегодня в 02:11
Лучше в Реал, там хоть футбол.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 02:09
Негр на это и рассчитывал..
ABir
ABir
сегодня в 02:03
Молодец эмир, поставил вопрос ребром и еще раз показал, что нет незаменимых и все продается
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:19
После такого ультиматума,Кирюха точно там не останется!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:03
Пора бы уже заканчивать с этим Мбаппе!!!
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