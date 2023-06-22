Эмир Катара поставил ультиматум перед Мбаппе

Нападающий Килиан Мбаппе может покинуть ПСЖ уже этим летом.
По данным источника, в среду состоялась встреча, по итогам которой эмир Катара поставил ультиматум Мбаппе: либо он продлевает контракт с клубом до возобновления тренировок, либо он будет продан.
Эмир Катара готов вести переговоры о продаже Килиана в «Реал». Он постоянно контактирует с президентом «сливочных» Флорентино Пересом.
Мбаппе рассчитывал, что ему сейчас очередной жирный бонус в карман закинут, а ему указали на дверь. Браво. Катарские эмиры настолько суровы...
Мбаппе рассчитывал, что ему сейчас очередной жирный бонус в карман закинут, а ему указали на дверь. Браво. Катарские эмиры настолько суровы...
может даже, налицо апартеид ?!
может даже, налицо апартеид ?!