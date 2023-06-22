Эмир Катара поставил ультиматум перед Мбаппе

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вчера, 23:45

Нападающий может покинуть ПСЖ уже этим летом.

По данным источника, в среду состоялась встреча, по итогам которой эмир Катара поставил ультиматум Мбаппе: либо он продлевает контракт с клубом до возобновления тренировок, либо он будет продан.

Эмир Катара готов вести переговоры о продаже Килиана в «Реал». Он постоянно контактирует с президентом «сливочных» .