«Барселона» подпишет игрока, которого клубу посоветовал Месси

Полузащитник «Тоттенхэма» Джованни Ло Чельсо может перейти в «Барселону».
По данным источника, «сине-гранатовые» видят в аргентинце игрока, который может занять позицию, на которой выступал бы Лионель Месси, если бы вернулся в каталонский клуб.
За переход Ло Чельсо выступает главный тренер «Барселоны» Хави. Несколько лет назад Месси в разговоре с Хави назвал Ло Чельсо лучшим игроком сборной Аргентины.
Чтобы не нарушать финансовый фейр-плей, «сине-гранатовые», скорее всего, арендуют полузащитника с опцией выкупа.
Скорее всего тогда Хави ещё и тренером Барсы не был.
Но тут я согласен не важен текст, он может быть вообще ни о чём и вообще выдуманной историей про инопланетян, важен заголовок!
Скорее всего тогда Хави ещё и тренером Барсы не был.
Но тут я согласен не важен текст, он может быть вообще ни о чём и вообще выдуманной историей про инопланетян, важен заголовок!
Чот в крик
Чот в крик