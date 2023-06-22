«Барселона» подпишет игрока, которого клубу посоветовал Месси

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вчера, 21:12

Полузащитник «Тоттенхэма» может перейти в «Барселону».

По данным источника, «сине-гранатовые» видят в аргентинце игрока, который может занять позицию, на которой выступал бы , если бы вернулся в каталонский клуб.

За переход Ло Чельсо выступает главный тренер «Барселоны» . Несколько лет назад Месси в разговоре с Хави назвал Ло Чельсо лучшим игроком сборной Аргентины.

Чтобы не нарушать финансовый фейр-плей, «сине-гранатовые», скорее всего, арендуют полузащитника с опцией выкупа.