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«Барселона» подпишет игрока, которого клубу посоветовал Месси

вчера, 21:12

Полузащитник «Тоттенхэма» Джованни Ло Чельсо может перейти в «Барселону».

По данным источника, «сине-гранатовые» видят в аргентинце игрока, который может занять позицию, на которой выступал бы Лионель Месси, если бы вернулся в каталонский клуб.

За переход Ло Чельсо выступает главный тренер «Барселоны» Хави. Несколько лет назад Месси в разговоре с Хави назвал Ло Чельсо лучшим игроком сборной Аргентины.

Чтобы не нарушать финансовый фейр-плей, «сине-гранатовые», скорее всего, арендуют полузащитника с опцией выкупа.

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Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 13:46
Хорошо что в Реал не посоветовал)
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг
сегодня в 10:12
Душой-то Меся никогда из Барсы не уходил...
112910415
112910415
сегодня в 05:28
и это радует
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 03:31
Несколько лет назад Месси в простом разговоре с Хави сказал, что Джованни Ло Чельсо в будущем может быть лучшим в сборной.
Скорее всего тогда Хави ещё и тренером Барсы не был.

Но тут я согласен не важен текст, он может быть вообще ни о чём и вообще выдуманной историей про инопланетян, важен заголовок!
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 23:20
Месська сбежал с Барсы но все равно продолжает разрушать клуб подсовывая им своих аргентинских дружков бездарей. Этот Ло Чельсо в Тотенхеме не заиграл даже Виляреале не закрепился.
allemz
allemz
вчера в 22:56
"Несколько лет назад...."

Чот в крик
Elliada
Elliada ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 22:28
Месси советовал несколько лет назад. Кто знает какой он сейчас?
Dima salev
Dima salev
вчера в 22:16
В первые слишу о нём
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:29
Хороший игрок, вполне подойдет Барсе
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:18
Лионель плохого не присоветует - надо подписывать.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:15
Ну если Месси советует,надо брать.
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