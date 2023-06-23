Эдуар Менди в понедельник пройдёт медосмотр для перехода в «Аль-Ахли»

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вчера, 14:46

Голкипер в ближайшее время перейдёт из «Челси» в «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии.

В понедельник футболист должен будет пройти медосмотр, игрок согласовал условия сотрудничества со своей новой командой.

Ранее сообщалось, что «Аль-Ахли» претендует на хавбека «Наполи».