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Эдуар Менди в понедельник пройдёт медосмотр для перехода в «Аль-Ахли»

вчера, 14:46

Голкипер Эдуар Менди в ближайшее время перейдёт из «Челси» в «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии.

В понедельник футболист должен будет пройти медосмотр, игрок согласовал условия сотрудничества со своей новой командой.

Ранее сообщалось, что «Аль-Ахли» претендует на хавбека «Наполи».

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Все комментарии
FenixSL
FenixSL ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 15:47
что же тут печального)
стоит порадоваться за Кордобу
футбола и денег больше у него будет
Comentarios
Comentarios
вчера в 15:29
Неплохой воротчик на самом деле. Чет его подломило
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 15:18
Группа "Без призов"

Дорогие участники, в следующем месяце в нашей группе будут мои 15, как я и обещал, в том числе этот аккаунт. Это означает, что для того, чтобы группа была жизнеспособной, в ней должны участвовать не менее пяти человек, кроме 15. Вы можете поставить лайк этому посту, чтобы я знал, что вы читали, и это будет означать, что вы будете играть в июле.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 15:17
В Саудовской Аравии от звёзд будут требовать звёздной игры
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:08, ред.
Челси превратился в европейский, футбольный хаб с торговой площадкой!

Из печального:

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба попал в сферу интересов клубов из Саудовской Аравии.
По данным источника, футболист готов рассмотреть такой вариант продолжения своей карьеры. Сумма трансфера может составить 12–15 миллионов евро.
Кордоба присоединился к «Краснодару» летом 2021 года, его контракт с клубом рассчитан до 2025‑го. В текущем сезоне 30‑летний футболист принял участие в 35 матчах, забил 19 мячей и сделал 10 голевых передач.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:53
Саудиты в последнее время рулят в футболе. В смысле покупок...
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