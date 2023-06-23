Эдуар Менди в понедельник пройдёт медосмотр для перехода в «Аль-Ахли»

Голкипер Эдуар Менди в ближайшее время перейдёт из «Челси» в «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии.
В понедельник футболист должен будет пройти медосмотр, игрок согласовал условия сотрудничества со своей новой командой.
Ранее сообщалось, что «Аль-Ахли» претендует на хавбека «Наполи».
стоит порадоваться за Кордобу
футбола и денег больше у него будет
стоит порадоваться за Кордобу
футбола и денег больше у него будет
Дорогие участники, в следующем месяце в нашей группе будут мои 15, как я и обещал, в том числе этот аккаунт. Это означает, что для того, чтобы группа была жизнеспособной, в ней должны участвовать не менее пяти человек, кроме 15. Вы можете поставить лайк этому посту, чтобы я знал, что вы читали, и это будет означать, что вы будете играть в июле.
Дорогие участники, в следующем месяце в нашей группе будут мои 15, как я и обещал, в том числе этот аккаунт. Это означает, что для того, чтобы группа была жизнеспособной, в ней должны участвовать не менее пяти человек, кроме 15. Вы можете поставить лайк этому посту, чтобы я знал, что вы читали, и это будет означать, что вы будете играть в июле.
Из печального:
Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба попал в сферу интересов клубов из Саудовской Аравии.
По данным источника, футболист готов рассмотреть такой вариант продолжения своей карьеры. Сумма трансфера может составить 12–15 миллионов евро.
Кордоба присоединился к «Краснодару» летом 2021 года, его контракт с клубом рассчитан до 2025‑го. В текущем сезоне 30‑летний футболист принял участие в 35 матчах, забил 19 мячей и сделал 10 голевых передач.
Из печального:
Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба попал в сферу интересов клубов из Саудовской Аравии.
По данным источника, футболист готов рассмотреть такой вариант продолжения своей карьеры. Сумма трансфера может составить 12–15 миллионов евро.
Кордоба присоединился к «Краснодару» летом 2021 года, его контракт с клубом рассчитан до 2025‑го. В текущем сезоне 30‑летний футболист принял участие в 35 матчах, забил 19 мячей и сделал 10 голевых передач.