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Мбаппе перейдёт в «Реал», клубы договорились о трансфере

вчера, 09:31

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе продолжит карьеру в «Реале».

Клубы смогли договориться о трансфере, стоимость перехода составит 200 миллионов евро, а также еще 50 млн будут выплачены в виде бонусов. Владелец парижского клуба Тамим бин Хамад Аль Тани провел диалог с главой «Реала» Флорентино Пересом и согласился заключить сделку.

Вероятно, данный переход связан с ультиматумом, который эмир Катара поставил перед игроком.

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Все комментарии
DraKoshka
DraKoshka ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 08:00, ред.
Спасибо за ответ! Конечно, есть, с чем поспорить. Вспомните, сколько лет потребовалось Месси, чтобы реализовать свой потенциал в важных матчах за сборную. Можно вспомнить тот же 2014, где его признали игроком турнира. Ну ведь ничего же он там не сделал в плей-офф.. А замыкатели.. Боюсь представить, что Вы думаете о легендарном Пиппо Индзаги)) Конечно, на вкус и цвет все фломастеры разные, но, определённо, чтобы замкнуть, необходимо чуйку иметь, чтобы оказаться в нужном месте и в нужное время. При этом, что Мбаппе, что Холанд, - не замыкатели) Они в состоянии сами себе моменты придумать. Однако, если ты нападающий, конечно, ты будешь ждать снаряды. Месси в этом плане уникален, конечно. Но! Опять же, сколько ему лет потребовалось для этого, и нужно отметить, какую позицию он стал занимать на поле. Скалони и штаб просто умницы - выделили для Месси идеальную роль. А вот как и кто бы потащил Норвегию, тут у меня сомнения. Не думаю, что её в одиночку вытащил бы хоть кто-то на новый уровень.
salleeh
salleeh
вчера в 20:49
Ровно 200 млн. переплатили…
Elliada
Elliada ответ DraKoshka (раскрыть)
вчера в 19:56
Никакой предвзятости. Я не говорил, что Холанн нехороший. Меня беспокоит, что Сити теряет креативность в атаке из-за него. + ему предлагают новый контракт, хотя он провалился в важных встречах. То же самое Мбаппе. Он получает много денег авансом. Он не заслужил этого, как и Холанн. Объясню на примере Месси. Месси подписал контракт с зарплатой 100 млн в год в 2017 году, когда ему было 30 лет и он выиграл для своей команды 4 ЛЧ и еще кучу других трофеев. А Холанну и Мбаппе уже сейчас дают такие контракты, а по сути они их не заслужили.

По поводу пенальти. Пенальти на ЧМ и на других турнирах - абсолютно разные вещи. К примеру, в 2012 году Месси не забил пенальти в полуфинале ЛЧ и Барселона вылетела. Кто об этом помнит? Никто. А если бы он не забил пенальти на ЧМ и Аргентина вылетела бы, это совсем другое дело. Баджо не даст соврать. К тому же, для Месси этот ЧМ стал единственным, где он забивал с пенальти. На остальных он всегда забивал с игры. А Роналду на каждом забивал с пенальти.

Я вообще не переживаю за ЗМ. Месси получит, это свершившийся факт. Если, по твоей логике, я критикую конкурентов Месси по ЗМ, то почему я ничего плохого не сказал в адрес Модрича, Ван Дейка, Снейдера, Рибери, Хави, Иньесты и других его конкурентов в разные годы? Дело не в ЗМ. Просто мне неприятный тако тип футболистов , как замыкатели, которые лишь завершают атаки, но не являются ключевыми игроками. Команды прекрасно без них справятся. К примеру, Реал без Роналду выиграл ЛЧ, а Роналду без Реала 1/8 финала и игра в ЛЕ. Холанн с Сити выиграл требл, а свою сборную не может вывести на ЧЕ или ЧМ. Еле-еле Кипру забил. И то с пенальти. Мбаппе за 6 лет так и приблизил ПСЖ в победе в ЛЧ. Даже в 2020 году, когда ПСЖ дошел до финала, у Мбаппе 0 голов в плей-офф ЛЧ. Другие дотащили до финала, а он строит из себя тащера и качает права.
DraKoshka
DraKoshka ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:52
Вы слишком предвзяты. Для Вас и Холанд нехороший, и Мбаппе (который, по факту, лучший на ЧМ). А Месси - молодец у Вас, всегда и везде. Роналду забил с пенальти - это плохо. Месси забил с пенальти (абсолютно левых их на ЧМ - все, кроме Хорватии) - так пенальти же надо ещё уметь забить. Определитесь, не нужно двойных стандартов. Вы так сильно переживаете насчёт ЗМ?.. Вам-то что от этого?)
Sergo81
Sergo81
вчера в 17:20
На мой взгляд в Реале будет просто убийственная атака. Два супер скоростных напа, мбаппе и вини будут разрывать соперников вместе. Это реально новый вызов для мбаппе, его стареющие, но звездные партнеры по Реалу будут держать в тонусе, в отличии от псж, где он чувствовал себя хозяином и оттого не развивался, а находился на своём привычном высоком уровне. В Реале он преобразится.
Hamman
Hamman
вчера в 15:36
Преждевременные рассуждения. Без официального уведомления от клубов, это всего лишь один из слухов. На других спорт сайтах утверждают что Перес отказывается давать за него больше 120м. Возможно на 150 сторгуются...
альсато
альсато
вчера в 15:14
куда катиться мир...и футбольный в т.ч))))))
Tex
Tex
вчера в 14:53
так если ультиматум игроку поставили, зачем забирать его за четверть лярда и спасать лицо шейхов
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:26
По поводу "чистого" форварда сомневаюсь, т.к. Мбаппе нужно пространство порой в несколько десятков метров, чтобы разбежаться и набрать нужную скорость. Если быть точнее, мы даже не знаем, какие функции он выполняет на поле, функции полузащитника или нападающего, а может всё вместе. В современном футболе всё так перемешалось и так всё условно... Можно ли его в этом случае назвать "чистым" форвардом ? Все эти футбольные термины, которые ещё лет двадцать - тридцать назад были актуальны, в настоящее время потеряли своё фактическое значение, размыты и не имеют никакого практического применения.
АРМЕЕЦ_06
АРМЕЕЦ_06 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 13:23
Ну как можно выиграть лч играя в псж. Это слабый чемпионат . внутри страны они они играют на расслабоне на лигу чемпионов не могут перестроиться. Единственная ошибка мбаппе это то что он в прошлом году не перешел в реал. Вернее кинул реал.
АРМЕЕЦ_06
АРМЕЕЦ_06 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 13:17
Все лучшие футболисты мира мечтали и мечтают играть в реале и Барселоне а потом все остальные так что желание мбаппе понятно
АРМЕЕЦ_06
АРМЕЕЦ_06 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 13:15
На счет номера можно год подождать и взять номер модрича. С этим проблем нет но вот по позиции будут проблемы но это более приятные проблемы чем отсутствия футболистов на позицию
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ galem72 (раскрыть)
вчера в 13:05, ред.
Какой смысл судить о глупости покупки Мбаппе, если ты и половины деталей (обстоятельств) этого перехода не знаешь ?

P.S. Или ты решил поучить старика Переса премудростям коммерции ? )
galem72
galem72
вчера в 12:56, ред.
Довольно-таки глупо платить за топаря столько денег, когда у него остался один год по контракту с клубом, в котором Килиан не хочет оставаться. Проще уж тогда оплатить расторжение его контракта с Парижем. Всяко дешевле будет.
Хотя источник, конечно, ветренный, никакого веса не имеет.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:42, ред.
Если этот переход состоится, то по большому счёту проект ПСЖ можно считать провалившимся.
Политика и умственные способности руководства клуба свели на нет все многолетние старания и притязания Парижа встать в один ряд с топ клубами Европы.
Жаль..., но ничего не поделаешь.

P.S. А ведь какие шансы были ... Эээээхх ! ((
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:38
Хорошая новость для поклонников ФК Реал!
Щёки злопыхателям можно не раздувать, брови тоже расслабить!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 12:18
"Когда Месси дошел до финала в 2014, что-то это не прибавило ему величия. Все говорили, что он проиграл, а не то, что дошел до финала."

Так говорили только дураки. В 2014-м Месси на ЧМ был очень хорош..., и будь Ди Мария в финале, ещё не знаю кто бы этот финал выиграл.
Elliada
Elliada ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 12:15
Отсюда его звездная болезнь. Многие, не только в спорте, из-за раннего успеха в зрелом возрасте проваливаются. Он выиграл ЧМ. А что потом? Бесконечные трофеи внутри Франции, как будто до него ПСЖ не выигрывал эти трофеи. И что это дает? Победа в ЛН? Это не престижный турнир. Финал ЧМ? Когда Месси дошел до финала в 2014, что-то это не прибавило ему величия. Все говорили, что он проиграл, а не то, что дошел до финала.

Мбаппе в этом году 25, а он ни разу не становился лучшим бомбардиром ЛЧ, ни разу не выигрывал ЗБ, ни побеждал в ЛЧ и не получал ЗМ, даже в тройке номинантов не был.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 12:00, ред.
Конфликт с Неймаром ? Эгоизм "лягушонка" ? С точки зрения психологии - это нормально. Человек уже в раннем возрасте прыгнул выше головы, получил заслуженное признание и сотворил себе имя в спорте. Его самооценка высока. Отсюда всплески эмоций и тому подобное... Поэтому такие акцентуации характера у Мбаппе вполне естественны.

А по ситуации вкупе, я тебе так скажу. В любой команде есть тёрки, подобные той, на которой ты заострил внимание.Тут всё как в детском саду: если воспитательнице похрену на шнурков, то они пыжатся друг перед другом, машут кулачками и самовозвеличиваются в группе... Если же воспитатель ест свой хлеб не зря, то при возникновении конфликта по шее получит как забияка, так и ответчик, и все выясняловки прекратятся.

А в ПСЖ.... Там ты и сам знаешь... Галтье - не авторитет; он сам по себе, а звёзды, со своими разборками, тоже сами по себе. Вот поэтому грязное бельё парижского клуба всегда достояние общественности, в отличии от других именитых клубов, где всё решается кулуарно - внутри команды.
Elliada
Elliada ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 11:45
С его токсичностью вряд ли что-то получится. Он больше думает о себе, а не о команде. К примеру, осенью у Мбаппе был конфликт с Неймаром за право бить пенальти и позицию на поле. В итоге, бразильца подвинули и он больше не бил пенальти. Толкал плечом Месси, ничего не сделал, когда Месси освистывали фанаты, он ведь тусуется с фанатами, мог бы попросить их не свистеть, чтобы на Месси не было давления. Отсюда нежелание Месси играть в Париже. У него больше голов на выезде, чем дома. Даже, когда Месси объявил об уходе, Киллиан не уступил пенальти в последнем матче. Тоже самое в сборной. На ЧМ 2018 они были командой, а сейчас нет. Мбаппе уже отобрал право бить пенальти у Гризманна и перехватил капитанскую повязку. Игра превратилась в "дайте пас на Мбаппе". Видел их последние матчи? Просто тоска. Также будет с Реалом. Начнет качать права в ущерб команде
Cympak-05
Cympak-05
вчера в 11:32
Главная проблема уместить на поле Мбаппе и Винисиуса. Думаю Вини уйдёт и тут не получиться карту расизма разыграть.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 11:31
Мбаппа : https://youtube.com/shorts/aDGxTD90v-w?feature=share
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 11:29
Мбаппе может и не гарантия побед в ЛЧ, но то, что он реальный и рабочий фактор, который сможет этой победе поспособствовать - факт.
Сборная Франции, где на любой позиции - звезда и уникум, показывает, что Мбаппе, в кругу таких же кудесников Круглого как и он сам, способен на многое.
Реал по составу конечно не сборная Франции, но как клуб весьма весьма...

Кроме того, на фоне ухода Бензема, Мбаппе вполне способен играть чистого форварда, в одной упряжке со скоростными Винисиусом и Родриго.
На мой взгляд это будет бомбическое трио в атаке.
Grizly88
Grizly88 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 11:26
Согласен с вами. Что бы выйграть Зм надо играть в Реале и выйграть лч.
112910415
112910415
вчера в 11:01
обломал шейх интригу (
shlomo
shlomo ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 11:00
Еще раз почти согласен, НО... если он не думает о величии, то о ЗМ он точно думает.... а сколько знаменитостей его не получали и просто играли.... вот сходу на ум приходит, Хави, Иньеста, Мальдини, Кан, Анри.... и ничего... Они просто вписали свое имя в историю футбола.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:57
Наконец то все разрешилось,Мбаппе в Реале!!!
Elliada
Elliada ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 10:52
Потому и переходит. В Ла Лиге у Реала конкурентов не будет. Барселона всё еще перестраивается, у Симеоне закончились идеи и Атлетико не претендент за золото, Севилью штормит. Набивать статистику в Испании сейчас легко. А вот в ЛЧ он рассчитывает, что Реал выиграет для него турнир и за счет этого он получит ЗМ.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 10:50
Утомил Кирьян хуже праздника! Пока не увижу его в игре за Реал - всё это шумство вокруг загорелого парняги - выведенного яйца не стоит. Я так думаю.(с)
Elliada
Elliada ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 10:49
Думаю, что величие его не так сильно волнует, чтобы перейти в МЮ и соперничать с Холанном или он считает, что уже велик, поэтому хочет в тепличный Реал. За их счет выиграть ЛЧ и ЗМ. В любом случае, я считаю, что он переходит в Реал потому что там легче выиграть ЛЧ и ЗМ. Хотел бы вызова, то перешел бы в МЮ или остался в ПСЖ и выиграл бы ЛЧ с Парижем.
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