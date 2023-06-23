Мбаппе перейдёт в «Реал», клубы договорились о трансфере

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вчера, 09:31

Нападающий ПСЖ продолжит карьеру в «Реале».

Клубы смогли договориться о трансфере, стоимость перехода составит 200 миллионов евро, а также еще 50 млн будут выплачены в виде бонусов. Владелец парижского клуба Тамим бин Хамад Аль Тани провел диалог с главой «Реала» Флорентино Пересом и согласился заключить сделку.

Вероятно, данный переход связан с ультиматумом, который эмир Катара поставил перед игроком.