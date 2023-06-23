Мбаппе перейдёт в «Реал», клубы договорились о трансфере

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе продолжит карьеру в «Реале».
Клубы смогли договориться о трансфере, стоимость перехода составит 200 миллионов евро, а также еще 50 млн будут выплачены в виде бонусов. Владелец парижского клуба Тамим бин Хамад Аль Тани провел диалог с главой «Реала» Флорентино Пересом и согласился заключить сделку.
Вероятно, данный переход связан с ультиматумом, который эмир Катара поставил перед игроком.
По моему мнению, Перес слишком переплатил. За что заплатил 250 млн? Как будто Мбаппе это гарантия побед в ЛЧ. До этого ведь ни разу не выиграл. Как по мне, повторяют ошибку ПСЖ - дают авансом всё, а в замен ничего не получат.
По моему мнению, Перес слишком переплатил. За что заплатил 250 млн? Как будто Мбаппе это гарантия побед в ЛЧ. До этого ведь ни разу не выиграл. Как по мне, повторяют ошибку ПСЖ - дают авансом всё, а в замен ничего не получат.
Ну а так что, очень сомневаюсь насчет успешности этого перехода с чисто футбольной точки зрения, маркетингово этот переход взорвет медиа-пространство, но вот по результатам сомневаюсь, так так в ПСЖ уже было выявлен контраст между игрой Мбаппе в качестве вингера и в качестве чистого нападающего, удобнее Килиану играть в первом случае, но вот незадача, в Реале уже есть Винисиус и Родриго, не хватает как раз фактурного центрфорварда, коим является Кейн или тот же Холанд, лично мне этот переход непонятен как буст карьеры, разве что повышение уровня сопротивления по сравнению с Лигой 1 на несколько голов выше будет. В любом случае, удачи Килиану, такой алмаз не достоин профукать свой талант во французском павильоне без амбиций....
Ну а так что, очень сомневаюсь насчет успешности этого перехода с чисто футбольной точки зрения, маркетингово этот переход взорвет медиа-пространство, но вот по результатам сомневаюсь, так так в ПСЖ уже было выявлен контраст между игрой Мбаппе в качестве вингера и в качестве чистого нападающего, удобнее Килиану играть в первом случае, но вот незадача, в Реале уже есть Винисиус и Родриго, не хватает как раз фактурного центрфорварда, коим является Кейн или тот же Холанд, лично мне этот переход непонятен как буст карьеры, разве что повышение уровня сопротивления по сравнению с Лигой 1 на несколько голов выше будет. В любом случае, удачи Килиану, такой алмаз не достоин профукать свой талант во французском павильоне без амбиций....