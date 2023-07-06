«Рома» представила домашнюю форму на сезон 2023/2024 от adidas

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вчера, 11:45

Спустя 30 лет три полоски adidas вернулись на футболки «Ромы». Дизайн формы был вдохновлён сезоном 1992/1993.

Минималистичный и классический дизайн домашней футболки римлян выполнен в традиционных цветах клуба. Культовая эмблема в виде головы волка, возвращается на полосу слева.

Горловина имеет ребристый V-образный вырез с жёлтыми деталями на красном фоне. Три полоски adidas начинаются в верхней части плеч и также появляются на шортах.

Домашняя форма дополнена красными шортами и гетрами с жёлтыми деталями в соответствии с традициями клуба.

В футболке использованы последние инновации adidas, абсорбирующие и дышащие материалы для сохранения тела сухим. Футболки изготовлены из переработанных материалов.