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«Рома» представила домашнюю форму на сезон 2023/2024 от adidas

вчера, 11:45

Спустя 30 лет три полоски adidas вернулись на футболки «Ромы». Дизайн формы был вдохновлён сезоном 1992/1993.

Минималистичный и классический дизайн домашней футболки римлян выполнен в традиционных цветах клуба. Культовая эмблема в виде головы волка, возвращается на полосу слева.

Горловина имеет ребристый V-образный вырез с жёлтыми деталями на красном фоне. Три полоски adidas начинаются в верхней части плеч и также появляются на шортах.

Домашняя форма дополнена красными шортами и гетрами с жёлтыми деталями в соответствии с традициями клуба.

В футболке использованы последние инновации adidas, абсорбирующие и дышащие материалы для сохранения тела сухим. Футболки изготовлены из переработанных материалов.

«Рома» представила домашнюю форму на сезон 2023/2024 от adidas

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 16:40
Сборная Испании 2008
marut
marut
вчера в 13:00
Инновации это хорошо... хоть какой то комфорт для тела.
Estiva
Estiva
вчера в 11:50
наконец-то простая и лаконичная форма
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:48
Форма как форма. Играть можно в такой. Для дома тем более хорошо.
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