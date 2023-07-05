Маунт выбрал «проклятый номер». Серии неудач собрали звёзды МЮ, «Челси» и «Милана»

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вчера, 19:13

Суеверные страхи большого футбола.

«Семёрок» в МЮ преследуют несчастья

Легендарный номер Беста, Кантона и Бекхэма превратился в «проклятый». Криштиану забил с ним на спине много мячей, но его коллеги и последователи справились намного хуже. Смелый новичок Мэйсон Маунт выбрал седьмой номер. Фанаты МЮ недовольны, поскольку ждали, что «проклятие» снимет Гарначо, а тут вмешался в «черную магию» воспитанник «Челси». До него под «семеркой» не сумел заиграть Оуэн. Не понравилось Валенсии (отказался от номера после одного сезона), Ди Марии, Депаю и Алексису Санчесу.

Только у Кавани были успешные матчи с легендарным номером на спине. Но новым Ван Перси для «Юнайтед» уругваец точно не стал, чемпионское звание с Эдинсоном не вернули. Сам Криштиану Роналду после возвращения тоже не показал ничего для себя выдающегося. Высокая результативность не помешала ветерану негативно влиять на раздевалку и коллектив. В итоге тен Хаг между командой и ветераном выбрал первую. А Криштиану очутился в Саудовской Аравии, в финансовом раю для заблудших футбольных душ.

«Девятка» в «Милане» не для слабых духом

После Филиппо Индзаги и до появления Жиру, с которым «россонери» выиграли чемпионство и побывали в полуфинале Лиги чемпионов, в «Милане» поиграли многие неудачливые форварды под традиционным для большого футбола номером. Легендарный Гуннар Нордаль успешно выступал в «Милане» под «девятым» номером. Марко Ван Бастен выбирал себе в Италии не только 16-й номер.

Хотя этот пример «девятки» хуже, поскольку голландец после серии «Золотых мячей» рано завершил карьеру из-за травм. Но великие нападающие были с характером, а Пато, Матри, Торрес и Дестро его не показали. Луис Адриано и Марио Манджукич наглее, но и у них мало что получилось с «девятками» на спине. Про Лападулу, Андре Силву и Пёнтека можно не начинать. Не сумели поверить в себя настолько сильно, как чемпионы мира Индзаги и Жиру.

В «Челси» очень боятся «девятого» номера

Очевидно, что это вопрос психологии. Причем сами футболисты верят в «проклятия». Тухель подтверждал, что никто в «Челси» не хотел играть под «девятым» номером. Хотя исторически под ним выступали легенды клуба. Например, Виалли, который был футболистом и играющим тренером с трофеями. А еще Джимми Флойд Хассельбайнк, любимец публики и успешный снайпер. Но дальше приехал серб Кежман, всё сломал. Матея не забивал и быстро уехал. Креспо повторил его опыт. Булахруз и Сидуэлл брали номер для нападающих, но не справлялись с «очищением» знаменитого футбольного числа.

Легендарными для «Челси» стали промахи Фернандо Торреса. Испанец любил «проклятые» номера. Хотя Эль Ниньо упрямо шел к трофеям в Лондоне, не оставил после себя шикарную статистику. Фалькао, Мората, Игуаин, Абрахам, Лукаку и Обамеянг тоже не рады, что связались с «девяткой». При этом очевидно, что каждая такая история индивидуальная. Если бы Тэмми остался надолго, то мог заиграть успешнее. Если бы Обамеянг попал к Тухелю, то парижский хулиган мог бы чаще выходить на поле. Но подозреваем, что после Пьера-Эмерика «девятку» оставят в покое, серия неудач затянулась.

Суеверные люди всегда найдут повод для тревог

При желании в любом богатом клубе, где часто меняются обладатели ходовых номеров, можно найти «проклятое» число. Причем забавно, что суеверным фанатам и футболистам никогда не мешают исключения. Например, Дэнни Мёрфи спокойно играл под «13-м» номером в «Ливерпуле», но других с этим числом на спине называют «проклятыми». В Дортмунде фанаты считают неудачливым «14-й» номер. От Шюррле, Исака, Перишича, Рукавины, Смолярека и многих других ждали большего.

Итальянцы привязали национальное суеверие – нелюбовь римлян к числу 17, к сборной Италии, потому что Донадони не забил пенальти в том самом финале ЧМ . Что не помешало Иммобиле выиграть Евро-2020 под этим номером. В «Реале» не любят 19-й номер, так как у Одриосолы, Хакими, Гарая, Хунтелара, Кассано и Рейеса не получилось заиграть в твердой основе. Но ведь этот номер был у Модрича и Варана, а оба выиграли с «Мадридом» всё, что только можно себе представить.

Когнитивные искажения с нами всегда. Не зависит от уровня интеллекта, образованности и психического состояния. Субъективные убеждения, стереотипы и суеверия – результат ошибочного анализа информации. Например, если Маунт заиграет в МЮ , то скажут о «снятии проклятия». Хотя на деле никакого проклятия нет и быть не может, даже если бы Погба заказал шаману ритуал не только в адрес Мбаппе. Стоп, в этом случае вроде бы сработало, нападающий творит всякую дичь.

А на полном серьезе можно напомнить, что футболисты не ученые, которые изучают нейрофизиологию. Поэтому в «Локомотиве» после неудач наследников «десятки» Лоськова – Муджири, Анджорина и Изидора, футболисты отказываются от этого престижного номера от греха подальше. В «Барселоне» не в восторге от того, как после Педро играют «семерки». От Турана, Коутиньо, Гризманна и Дембеле ждали большего. Но в этом и смысл. Не заиграли конкретные футболисты.

И хотя тот же Антуан – великий мастер, он мог не показать ничего под «четырнадцатым» номером Кройфа и любым другим. Боязнь номеров имеет научное название – нумерофобия. И хотя часто она обусловлена символизмом, как в случае с запрещенным в Италии номером «88», всегда речь об иррациональных страхах на основе чужого негативного опыта. Например, в «Спартаке» считается неудачливым восьмой номер, но рано или поздно появится сильный футболист с этим числом на спине.