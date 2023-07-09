Умер обладатель «Золотого мяча» 1960 года Луис Суарес Мирамонтес

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вчера, 12:28

В возрасте 88 лет умер бывший полузащитник .

В 1960 году он выиграл «Золотой мяч». Мирамонтес — первый испанец, перешедший в итальянский клуб. Луис Суарес дважды становился чемпионом с «Барселоной» (1959, 1960), выигрывал Кубок Испании (1957, 1959) и Кубок ярмарок (1958, 1960). Также с «Интером» три раза выигрывал чемпионат Италии (1963, 1965, 1966), Кубок европейских чемпионов (1964, 1965) и Межконтинентальный кубок (1964, 1965). В 1964 году Мирамонтес стал чемпионом Европы в составе сборной Испании. Во времена тренерской карьеры работал в «Интере», «Сампдории», СПАЛе, «Комо», «Депортиво», молодёжной и взрослой сборной Испании и «Альбасете».