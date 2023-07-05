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Экс-форвард «Динамо» Кураньи посетит Братский кубок

вчера, 23:28
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)Динамо08.07.2023 в 15:30 Не начался

«Динамо» объявило о том, что бывший нападающий команды Кевин Кураньи посетит Братский кубок в Москве.

Экс-форвард примет участие в мероприятиях, посвящённых турниру, а также пообщается с болельщиками во время автограф-сессии.

«Бело-голубые» проведут два матча с ЦСКА — 8 июля на «ВЭБ-Арене», а 9 июля на «ВТБ Арене».

Кураньи выступал за «Динамо» с 2010 по 2015 год. За всё время немец провёл за команду 123 матча, отметившись 50 голами.

Ранее стало известно, что в играх примет участие бывший футболист ЦСКА Сейду Думбия.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:46
Неплохо играл в Динамо - это точно!
112910415
112910415
сегодня в 06:36
знаем, помним, классный !
Vadik
Vadik
сегодня в 06:16
Кевин молодец!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:46
Был такой парень в динамовских рядах...
Многим потрепал нервы, в том числе и КБ!)
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:46
Хорошая компания подбирается для участия в этом мероприятии..
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