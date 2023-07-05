Экс-форвард «Динамо» Кураньи посетит Братский кубок

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вчера, 23:28

«Динамо» объявило о том, что бывший нападающий команды посетит Братский кубок в Москве.

Экс-форвард примет участие в мероприятиях, посвящённых турниру, а также пообщается с болельщиками во время автограф-сессии.

«Бело-голубые» проведут два матча с ЦСКА — 8 июля на « ВЭБ -Арене», а 9 июля на «ВТБ Арене».

Кураньи выступал за «Динамо» с 2010 по 2015 год. За всё время немец провёл за команду 123 матча, отметившись 50 голами.