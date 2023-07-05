Экс-форвард «Динамо» Кураньи посетит Братский кубок

«Динамо» объявило о том, что бывший нападающий команды Кевин Кураньи посетит Братский кубок в Москве.
Экс-форвард примет участие в мероприятиях, посвящённых турниру, а также пообщается с болельщиками во время автограф-сессии.
«Бело-голубые» проведут два матча с ЦСКА — 8 июля на «ВЭБ-Арене», а 9 июля на «ВТБ Арене».
Кураньи выступал за «Динамо» с 2010 по 2015 год. За всё время немец провёл за команду 123 матча, отметившись 50 голами.
Ранее стало известно, что в играх примет участие бывший футболист ЦСКА Сейду Думбия.
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