В ЦСКА высказались о возможном создании памятника Акинфееву

Тренер ЦСКА полагает, что голкипер «армейцев» заслужил, чтобы в его честь создали памятник.

Кто сейчас второй Акинфеев? Его нет, не существует. Игорь Владимирович был, есть и будет единственным. Акинфееву уже положен памятник? Считаю, уже можно. Не думаю, что в ближайшие сто лет его кто-то догонит по заслугам.