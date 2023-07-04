В ЦСКА высказались о возможном создании памятника Акинфееву

Тренер ЦСКА Олег Фоменко полагает, что голкипер «армейцев» Игорь Акинфеев заслужил, чтобы в его честь создали памятник.
Кто сейчас второй Акинфеев? Его нет, не существует. Игорь Владимирович был, есть и будет единственным. Акинфееву уже положен памятник? Считаю, уже можно. Не думаю, что в ближайшие сто лет его кто-то догонит по заслугам.
Акинфеев своей преданностью к клубу и футболу точно заслужил это
пусть порадуется при жизни, да и подрастающее поколение пусть идеализирует таких людей как можно скорее
Акинфеев своей преданностью к клубу и футболу точно заслужил это
пусть порадуется при жизни, да и подрастающее поколение пусть идеализирует таких людей как можно скорее