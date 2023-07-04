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В ЦСКА высказались о возможном создании памятника Акинфееву

вчера, 11:41

Тренер ЦСКА Олег Фоменко полагает, что голкипер «армейцев» Игорь Акинфеев заслужил, чтобы в его честь создали памятник.

Кто сейчас второй Акинфеев? Его нет, не существует. Игорь Владимирович был, есть и будет единственным. Акинфееву уже положен памятник? Считаю, уже можно. Не думаю, что в ближайшие сто лет его кто-то догонит по заслугам.

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Все комментарии
морозз
морозз
вчера в 18:33
Смешно читать, памятники ставят после жизни и за заслуги перед нацией или мира! Но кони могут поставить памятник у своего стадиона и молиться на него, это не возбраняется и даже приветствуется!
Сп62
Сп62
вчера в 17:08
Ещё Владимир Владимировичу памятник не поставили, а вы уже хотите Игорь Владимировичу ставить.
DaslerU
DaslerU
вчера в 16:02
Надеюсь санитаров вызвали к этому персонажу?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 14:15
Специфические фантазии заиграли? Бывает, с возрастом пройдет.
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 14:03
А Мостовому поставили в Испании.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:07
Ещё бы резинового Акинфеева сделали...
FenixSL
FenixSL ответ ВаняLOVE (раскрыть)
вчера в 12:23, ред.
Месси и Роналду - самый банальный и рабочий пример
Акинфеев своей преданностью к клубу и футболу точно заслужил это
пусть порадуется при жизни, да и подрастающее поколение пусть идеализирует таких людей как можно скорее
dadrail
dadrail
вчера в 12:20
Сделайте лучше в музеи восковую фигуру и то будет лучше.
ВаняLOVE
ВаняLOVE ответ FenixSL (раскрыть)
вчера в 12:11, ред.
Пример прижизненного памятника.? Примеры Туркмении и Чечни приводить не надо.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 12:07
НЕ мучайтесь дурью в стиле стран"Райского Сада",мы ваши усилия тут не оценим.
FenixSL
FenixSL ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 12:05
ну да ладно тебе
за заслуги вполне себе ставят
да и приятнее человеку при жизни все таки будет увидеть это))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:00
Видимо Фоменко забыл, что при живым памятники не ставят. А когда то не исключено
sova147
sova147
вчера в 11:52
Это будет совершенно достойно!!!
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