Модрич, Де Брюйне и Мюллер. Старожилы главных клубов Европы

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вчера, 19:32

Уход Аспиликуэты из «Челси» натолкнул на поиски.

Сезар со слезами покинул лондонский клуб, за который отыграл одиннадцать лет. Испанец попрощался с «Челси» теплее, чем получилось у воспитанника Маунта. Хавбек решил, что в МЮ добьется большего. Вместе эти прекрасные футболисты выиграли Лигу чемпионов. Аспиликуэта вернулся на родину, а мы отправляемся на поиски старожилов европейских грандов.

«Манчестер Сити» — Кевин де Брюйне

Бельгиец в Манчестере девятый год. Мог стать легендой «Челси», но не заиграл. В «Вольфсбурге» показал талант плеймейкера, хотя в Германии работал ближе к атаке. С возрастом Гвардиола нашел для него идеальную нишу – полуфланг. Зона между бровкой и центральной осью от ворот до ворот тактически стала важной, а Кевин это один из символов успеха между линиями соперников. Не ушел в «Реал», выиграл Лигу чемпионов с «горожанами».

«Бавария» — Томас Мюллер

Один из главных старожилов в футболе. Всю жизнь играет за «Баварию», в первой команде с 2009-го. Как и Де Брюйне, мог сменить клуб в прошлом, но всегда оставался. Контракт у 33-летнего нападающего на год. Тухель может строить атаку через Мусиалу, а Томас будет получать меньше игровой практики. Но свое дело знает, у Мюллера всегда великолепная статистика.

«Челси» — Кепа Аррисабалага

После ухода Аспиликуэты в клубе «старожилами» стали Баба и Ампаду, но оба обычно по арендам. Из основных игроков выделяется Кепа. Еще одно доказательство текучки кадров в «Челси». Хадсон-Одои и Пулишич могут покинуть клуб летом, и тогда «старожилом» окажется Рис Джеймс, у которого за плечами всего четыре года взрослой карьеры. Абрамович и Боэли не ставили на однолюбов.

«Ливерпуль» — Джордан Хендерсон

Пришли хавбеки МакАллистер и Собослаи, Клопп может оставить капитана на скамейке. Но Джордан на контракте до 2025-го, планирует провести в «Ливерпуле» минимум четырнадцать лет, ведь приехал в 2011-м. Конечно, это не новый Джеррард. Но у Хендерсона бывали сезоны, когда его недооценивали, а играл он тогда здорово. И Джордан, в отличие от Стивена, выиграл АПЛ с «Ливерпулем».

«Реал» — Лука Модрич и Начо Фернандес

Лука пришел из «Тоттенхэма» — должен благодарить судьбу, ведь в Мадриде выиграл много титулов. А Начо воспитанник «Реала». Для человека с диабетом так долго играть на высоком профессиональном уровне это личный волевой подвиг. Фернандес теперь капитан «Мадрида», а Модрич его помощник. В первой команде они одиннадцать лет, но следующий сезон может стать их последним.

ПСЖ – Марко Верратти

В ПСЖ нет воспитанников, которые остались с давних времен. Верратти пытался покинуть Париж, но шейхи отговорили. Марко должен подстроиться под требования нового тренера, хотя за одиннадцать лет во Франции убедил всех в своем классе. Новым Пирло парень из «Пескары» не стал. Зато теперь вместе с Маркиньосом, пришедшим через год, является главным старожилом парижан.

«Манчестер Юнайтед» — Люк Шоу

Здесь лидировал Де Хеа, но МЮ не продлил с ним соглашение. Активно ведут переговоры с «Интером» относительно переезда Онаны. Идут к общему знаменателю, хотя миланцы требуют много денег за контракт камерунского голкипера. А без Де Хеа и Джонса, который тоже покинул МЮ , старожилом оказывается Шоу. Люк начнет в команде десятый сезон, давно пришел из «Саутгемптона».

«Ювентус» — Даниэле Ругани и Алекс Сандро

Формально в заявке есть старенький голкипер Пинсольо, но Карло часто бывал в арендах. А если искать людей из первого состава, то выходим на защитников. Но Ругани и Сандро это не Кьеллини и Бонуччи. Леонардо возглавлял бы этот список, ведь в «Ювентусе» дебютировал в 2010-м, но переход в «Милан» «обнулил» срок. Времена засилья легенд в «Ювентусе» прошли.

«Барселона» — Серхи Роберто

Месси ушел, Пике завершил карьеру, Алвес оказался в тюрьме после возвращения. Старожилом оказался Роберто, который страхует Хави на разных позициях. Альба присоединится к Бускетсу в Майами, статус главных ветеранов «Барселоны» перебирается к Роберто, тер Штегену и Дембеле, хотя Усман в клубе всего шесть лет. В этом списке точно нет новых Пуйоля, Иньесты и Хави.

«Рома» — Рик Карсдорп и Лоренцо Пеллегрини

А где Франческо Тотти? Ветеран «Ромы» теперь на пенсии, а место старожилов за голландским защитником и итальянским хавбеком. Пеллегрини является воспитанником «Ромы». Таких в этом списке немного, Лоренцо выделяется. А если уйдут названные игроки, то главным ветеранов станет Спинаццола, хотя он в «Роме» всего четыре года. У «волков» тоже текучка кадров с Моуриньо.

«Интер» — Алессандро Бастони

Бастони в первой команде всего шесть лет, приехал из «Аталанты», а уже главный ветеран. Как и Шкриньяр, Сандро может покинуть Милан. Но останавливает контракт, ведь новичок ПСЖ ушел свободным агентом, а за Бастони потребуют много денег. Хороший защитник, хотя называть 24-летнего парня главным ветеранов всегда странно, но раз ушел Ханданович, то Сандро теперь ветеран клуба.

«Аякс» — Душан Тадич

Оказывается, дольше всех в составе «Аякса» Тадич, хотя Душан в Амстердаме всего пять сезонов. Но раз Дейли Блинд отлучался в другие клубы, а многие воспитанники быстро покидают родное гнездышко, то выделяется именно серб. Текучка кадров в «Аяксе» традиционно большая, среди старожилов Эдсон Альварес и Кудус, хотя Мохамед в «Аяксе» всего три года.

«Атлетико» — Коке

Гризманн не мог стать первым, ведь жил в Мадриде с 2014-го, а потом уехал в Барселону. За год до этого к «матрасникам» попал на воспитание юный уругваец Хосе Мария Хименес. Но и он не главный ветеран команды Симеоне. Коке в первом составе «Атлетико» с 2009 года, а профессиональный контракт получил через два года. Спустя много лет остается основным.

«Боруссия» Дортмунд – Марко Ройс

Бедняга не стал чемпионом мира из-за травмы. Но Ройсу не привыкать. Марко родился в Дортмунде, после школы «шмелей» играл за «Рот-Вайсс» и «Боруссию» Менхенгладбах. Дальше было красивое возвращение домой. К сожалению, Марко пока не стал чемпионом Германии. Весной отдали титул «Баварии», а игрок взял близко к сердцу поражение – отказался от капитанской повязки.