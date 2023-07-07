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Модрич, Де Брюйне и Мюллер. Старожилы главных клубов Европы

вчера, 19:32
Томас Мюллер
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Модрич Лука
Модрич Лука
Полузащитник
Де Брюйне Кевин
Де Брюйне Кевин
Полузащитник
Мюллер Томас
Мюллер Томас
Нападающий

Уход Аспиликуэты из «Челси» натолкнул на поиски.

Сезар со слезами покинул лондонский клуб, за который отыграл одиннадцать лет. Испанец попрощался с «Челси» теплее, чем получилось у воспитанника Маунта. Хавбек решил, что в МЮ добьется большего. Вместе эти прекрасные футболисты выиграли Лигу чемпионов. Аспиликуэта вернулся на родину, а мы отправляемся на поиски старожилов европейских грандов.

«Манчестер Сити» — Кевин де Брюйне

Бельгиец в Манчестере девятый год. Мог стать легендой «Челси», но не заиграл. В «Вольфсбурге» показал талант плеймейкера, хотя в Германии работал ближе к атаке. С возрастом Гвардиола нашел для него идеальную нишу – полуфланг. Зона между бровкой и центральной осью от ворот до ворот тактически стала важной, а Кевин это один из символов успеха между линиями соперников. Не ушел в «Реал», выиграл Лигу чемпионов с «горожанами».

«Бавария» — Томас Мюллер

Один из главных старожилов в футболе. Всю жизнь играет за «Баварию», в первой команде с 2009-го. Как и Де Брюйне, мог сменить клуб в прошлом, но всегда оставался. Контракт у 33-летнего нападающего на год. Тухель может строить атаку через Мусиалу, а Томас будет получать меньше игровой практики. Но свое дело знает, у Мюллера всегда великолепная статистика.

«Челси» — Кепа Аррисабалага

После ухода Аспиликуэты в клубе «старожилами» стали Баба и Ампаду, но оба обычно по арендам. Из основных игроков выделяется Кепа. Еще одно доказательство текучки кадров в «Челси». Хадсон-Одои и Пулишич могут покинуть клуб летом, и тогда «старожилом» окажется Рис Джеймс, у которого за плечами всего четыре года взрослой карьеры. Абрамович и Боэли не ставили на однолюбов.

«Ливерпуль» — Джордан Хендерсон

Пришли хавбеки МакАллистер и Собослаи, Клопп может оставить капитана на скамейке. Но Джордан на контракте до 2025-го, планирует провести в «Ливерпуле» минимум четырнадцать лет, ведь приехал в 2011-м. Конечно, это не новый Джеррард. Но у Хендерсона бывали сезоны, когда его недооценивали, а играл он тогда здорово. И Джордан, в отличие от Стивена, выиграл АПЛ с «Ливерпулем».

«Реал» — Лука Модрич и Начо Фернандес

Лука пришел из «Тоттенхэма» — должен благодарить судьбу, ведь в Мадриде выиграл много титулов. А Начо воспитанник «Реала». Для человека с диабетом так долго играть на высоком профессиональном уровне это личный волевой подвиг. Фернандес теперь капитан «Мадрида», а Модрич его помощник. В первой команде они одиннадцать лет, но следующий сезон может стать их последним.

ПСЖ – Марко Верратти

В ПСЖ нет воспитанников, которые остались с давних времен. Верратти пытался покинуть Париж, но шейхи отговорили. Марко должен подстроиться под требования нового тренера, хотя за одиннадцать лет во Франции убедил всех в своем классе. Новым Пирло парень из «Пескары» не стал. Зато теперь вместе с Маркиньосом, пришедшим через год, является главным старожилом парижан.

«Манчестер Юнайтед» — Люк Шоу

Здесь лидировал Де Хеа, но МЮ не продлил с ним соглашение. Активно ведут переговоры с «Интером» относительно переезда Онаны. Идут к общему знаменателю, хотя миланцы требуют много денег за контракт камерунского голкипера. А без Де Хеа и Джонса, который тоже покинул МЮ, старожилом оказывается Шоу. Люк начнет в команде десятый сезон, давно пришел из «Саутгемптона».

«Ювентус» — Даниэле Ругани и Алекс Сандро

Формально в заявке есть старенький голкипер Пинсольо, но Карло часто бывал в арендах. А если искать людей из первого состава, то выходим на защитников. Но Ругани и Сандро это не Кьеллини и Бонуччи. Леонардо возглавлял бы этот список, ведь в «Ювентусе» дебютировал в 2010-м, но переход в «Милан» «обнулил» срок. Времена засилья легенд в «Ювентусе» прошли.

«Барселона» — Серхи Роберто

Месси ушел, Пике завершил карьеру, Алвес оказался в тюрьме после возвращения. Старожилом оказался Роберто, который страхует Хави на разных позициях. Альба присоединится к Бускетсу в Майами, статус главных ветеранов «Барселоны» перебирается к Роберто, тер Штегену и Дембеле, хотя Усман в клубе всего шесть лет. В этом списке точно нет новых Пуйоля, Иньесты и Хави.

«Рома» — Рик Карсдорп и Лоренцо Пеллегрини

А где Франческо Тотти? Ветеран «Ромы» теперь на пенсии, а место старожилов за голландским защитником и итальянским хавбеком. Пеллегрини является воспитанником «Ромы». Таких в этом списке немного, Лоренцо выделяется. А если уйдут названные игроки, то главным ветеранов станет Спинаццола, хотя он в «Роме» всего четыре года. У «волков» тоже текучка кадров с Моуриньо.

«Интер» — Алессандро Бастони

Бастони в первой команде всего шесть лет, приехал из «Аталанты», а уже главный ветеран. Как и Шкриньяр, Сандро может покинуть Милан. Но останавливает контракт, ведь новичок ПСЖ ушел свободным агентом, а за Бастони потребуют много денег. Хороший защитник, хотя называть 24-летнего парня главным ветеранов всегда странно, но раз ушел Ханданович, то Сандро теперь ветеран клуба.

«Аякс» — Душан Тадич

Оказывается, дольше всех в составе «Аякса» Тадич, хотя Душан в Амстердаме всего пять сезонов. Но раз Дейли Блинд отлучался в другие клубы, а многие воспитанники быстро покидают родное гнездышко, то выделяется именно серб. Текучка кадров в «Аяксе» традиционно большая, среди старожилов Эдсон Альварес и Кудус, хотя Мохамед в «Аяксе» всего три года.

«Атлетико» — Коке

Гризманн не мог стать первым, ведь жил в Мадриде с 2014-го, а потом уехал в Барселону. За год до этого к «матрасникам» попал на воспитание юный уругваец Хосе Мария Хименес. Но и он не главный ветеран команды Симеоне. Коке в первом составе «Атлетико» с 2009 года, а профессиональный контракт получил через два года. Спустя много лет остается основным.

«Боруссия» Дортмунд – Марко Ройс

Бедняга не стал чемпионом мира из-за травмы. Но Ройсу не привыкать. Марко родился в Дортмунде, после школы «шмелей» играл за «Рот-Вайсс» и «Боруссию» Менхенгладбах. Дальше было красивое возвращение домой. К сожалению, Марко пока не стал чемпионом Германии. Весной отдали титул «Баварии», а игрок взял близко к сердцу поражение – отказался от капитанской повязки.

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Все комментарии
w3vbk68dhhb5
w3vbk68dhhb5
сегодня в 01:43
Списать из них добрую половину уже можно
b3mcp7jmhk73
b3mcp7jmhk73
сегодня в 01:42
Не бегают из клуба в клуб!! Молодцы
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 23:50
Респект старожилам! Всегда с уважением отношусь к игрокам преданным своим клубам
Ильшат Утеев 1
Ильшат Утеев 1
вчера в 22:56
Арсенал, Тоттенхэм, Милан?
Джексон 8
Джексон 8
вчера в 22:27
Про псж просто промотал
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:45
А ведь не "за горами" конец их игровой карьеры - грустно как то это всё.
Гость
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