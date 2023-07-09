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ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияРоссия. Первая лига 2022/2023

Курбан Бердыев возглавил «Динамо» Махачкала

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112910415
112910415
сегодня в 07:43
последний шанс мастера
уже самый последний
инштандзетцунг
инштандзетцунг
сегодня в 03:13, ред.
ну это на самом деле офигенный ретрит
ildar_3871
ildar_3871 ответ Vladimir808 (раскрыть)
вчера в 22:38
В Ростов переманили половину Рубина !
ildar_3871
ildar_3871 ответ Vladimir808 (раскрыть)
вчера в 22:38
Там был Сайманов , это благодаря ему были победы !
Vladimir808
Vladimir808 ответ ildar_3871 (раскрыть)
вчера в 22:09
В Ростове не было больших денег.
abuefftagir
abuefftagir
вчера в 21:44
Приветствую, главное чтобы не получилось как в Сочи, и Гаджиев чтобы не вмешался.
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 21:43
Не получится у него в Махачкале , ему нужны большие деньги , дорогие футболисты , а так он средненький тренеришка !
Ledokol64
Ledokol64
вчера в 20:35
Если в прошлом сезоне одно из препятствий не выхода было отсутствие средств на фан ай ди, то не решив эту проблему, будь Бердыев, Моуриньо, Анчелотти, Зидан и т.д. все останется на прежнем уровне.
x4jezqsrbayr
x4jezqsrbayr
вчера в 20:13
Бердыеву не нашлось места в РПЛ, посмотрим что он покажет в Махачкале
Сварожич
Сварожич
вчера в 20:06
Не думаю, что он там добьется успеха... сдулся Курбан
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:58
После Сочи нет веры никому. Успеха ему в Махачкале и пробиться в РПЛ. Буду рад, если КББ нашел свой клуб, регион и единомышленников для реализации творческих планов. Хотя жерди в колеса будут. И не забывать о них.
Даётся мне скандал инициированный некоторыми клубами со снятием очков неспроста.
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 19:57
В Анжи не получилось,в Динамо официально поработают вместе с Гаджиевым!Ин Ша Аллаh выйдут в РПЛ!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:36
Пора махачкалинцам выходить в РПЛ!
Сп62
Сп62 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 18:27
Главное, что вера одна.
a-league
a-league
вчера в 18:18
Может тряхнёт ещё .... Бекиевич
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 18:02
Не думал, что он возглавит клуб не из РПЛ, но и Динамо Мхч вполне достойная команда
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