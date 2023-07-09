Курбан Бердыев возглавил «Динамо» Махачкала

Пресс-служба «Динамо» Махачкала объявила о назначении Курбана Бердыева на должность главного тренера клуба.
Детали контракта не разглашаются. В прошлом сезоне «Динамо» заняло 8-е место в Первой лиге.
Пресс-служба «Динамо» Махачкала объявила о назначении Курбана Бердыева на должность главного тренера клуба.
Детали контракта не разглашаются. В прошлом сезоне «Динамо» заняло 8-е место в Первой лиге.
уже самый последний
уже самый последний
Даётся мне скандал инициированный некоторыми клубами со снятием очков неспроста.
Даётся мне скандал инициированный некоторыми клубами со снятием очков неспроста.