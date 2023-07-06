Гальтье высказался после ухода из ПСЖ

Бывший главный тренер «Пари Сен-Жермен» поблагодарил клуб.

В то время, когда для ПСЖ только что была открыта новая страница, я хотел бы сказать «спасибо» по окончании столь напряженного сезона.

Прежде всего, я хотел бы поблагодарить своих игроков, которые были великолепны в своём стремлении завоевать этот исторический одиннадцатый титул. Спасибо спортивному руководству и моей технической команде за их поддержку. Спасибо команде, стоящей за командой (руководство и организация), такой незаменимой и преданной своему делу. Спасибо бесценному медицинскому отделу. И, прежде всего, спасибо президенту Насеру Аль-Хелаифи за его неизменную поддержку, особенно в самые трудные времена.