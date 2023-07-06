Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2023/2024

Гальтье высказался после ухода из ПСЖ

вчера, 16:12

Бывший главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Гальтье поблагодарил клуб.

В то время, когда для ПСЖ только что была открыта новая страница, я хотел бы сказать «спасибо» по окончании столь напряженного сезона.

Прежде всего, я хотел бы поблагодарить своих игроков, которые были великолепны в своём стремлении завоевать этот исторический одиннадцатый титул. Спасибо спортивному руководству и моей технической команде за их поддержку. Спасибо команде, стоящей за командой (руководство и организация), такой незаменимой и преданной своему делу. Спасибо бесценному медицинскому отделу. И, прежде всего, спасибо президенту Насеру Аль-Хелаифи за его неизменную поддержку, особенно в самые трудные времена.

Я искренне желаю ПСЖ насыщенного и эмоционального сезона, а Луису Энрике — удачи.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Мануэл Фернандеш сравнил чемпионаты России и Ирана
Вчера, 14:20
Хави: «Цель „Барселоны“ — победа в Лиге чемпионов»
Вчера, 13:08
Артур Мело: «Возможно, Месси является лучшим игроком в истории футбола»
05 июля
Почеттино: «„Челси“ — величайшая команда Англии за последние 15 лет»
03 июля
Агент Паулу Барбоза высказался о возможном переходе в РПЛ Габриэля Барбосы
02 июля
Клопп пошёл на рискованный трансфер. Собослои – символ свободы на поле
02 июляВадим Багров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии4
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:24
какие успехи, такая и речь
Incredulous
Incredulous
вчера в 19:59
В общем налил воды, а можно было все вместить в одну фразу: "Всем спасибо, все свободны".
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 16:22
"Прежде всего, я хотел бы поблагодарить своих игроков, которые были великолепны в своём стремлении завоевать этот исторический одиннадцатый титул."

Что же такого исторического в очередном титуле нефтяного гиганта в лиге полубанкротов?

Историческим было разве что то, что Покет его прозябал после семи чемпионств подряд, но это он величие "Тоттенхэма" привнёс просто в клуб))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 