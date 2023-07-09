Марио Фернандес станет игроком «Зенита» на следующей неделе

Бывший защитник ЦСКА Марио Фернандес перейдёт в «Зенит».
По данным источника, завтра футболист вылетит из Бразилии в Россию.
Ожидается, что Фернандес станет игроком «Зенита» на следующей неделе.
Бывший защитник ЦСКА Марио Фернандес перейдёт в «Зенит».
По данным источника, завтра футболист вылетит из Бразилии в Россию.
Ожидается, что Фернандес станет игроком «Зенита» на следующей неделе.
многовато разговоров о нём !
многовато разговоров о нём !
- Такими словами не бросаются.
- Такими словами не бросаются.
Почему в период с 2014-го по 2022-й ...за 20 игр... между Зенитом и ЦСКА - армейцы выиграли лишь 1 раз.....
Там в составе ЦСКА играл секретный поклонник Зенита....
Не будем произносить его имя.....ещё неделю...
Почему в период с 2014-го по 2022-й ...за 20 игр... между Зенитом и ЦСКА - армейцы выиграли лишь 1 раз.....
Там в составе ЦСКА играл секретный поклонник Зенита....
Не будем произносить его имя.....ещё неделю...