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Марио Фернандес станет игроком «Зенита» на следующей неделе

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112910415
112910415
сегодня в 05:14
запасной на лавку ...
многовато разговоров о нём !
Хиромант
Хиромант ответ Остапчук 67 (раскрыть)
сегодня в 00:49, ред.
- Да ты не спеши, пугать-то. Ещё ничего не ясно с трансфером - а ты ему уже "смертный приговор" подписал...

- Такими словами не бросаются.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:19
Миллер (шёпотом )
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:16
Будем смеяться над армейцами весь сезон
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 21:46
Ну и удачи,кроме матчей с ЦСКА. Мне лично он ничего плохого не сделал,а доставил много приятных минут в игре ЦСКА.
abuefftagir
abuefftagir
вчера в 21:38
Нашли наконец-то "росияниина"...а то одни бразильц,бразильская диаспора, примут ли тёмные белого,это уже вопрос.Может даже зенит ему платил зарплату целый год, чтобы перешёл,зенит так делал, очень много примеров...Спалетти год получал после как ушёл Нормальные болельщики такие вещи не понимают.
pomor45
pomor45
вчера в 21:08
Зенит решил проверить - не портит ли старый конь борозду.
sova147
sova147
вчера в 21:05
Играл за Цска и вдруг забыл обо всём хорошем??? Странно!!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:01
Стала известна разгадка таинственно-тайной тайны....
Почему в период с 2014-го по 2022-й ...за 20 игр... между Зенитом и ЦСКА - армейцы выиграли лишь 1 раз.....
Там в составе ЦСКА играл секретный поклонник Зенита....
Не будем произносить его имя.....ещё неделю...
ezsycffzafx4
ezsycffzafx4
вчера в 20:57
Ничего хорошего в этом нет, игрок посредственный и старый.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ 8ctcdj59v6g3 (раскрыть)
вчера в 20:55
Не факт с учетом того, что реально больше года не играл в футбол. А это много. Поживем увидим
8ctcdj59v6g3
8ctcdj59v6g3
вчера в 20:45
Конечно он усилит состав Зенита
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 20:45
Пусть надеется на «тёплый» приём
Гость
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