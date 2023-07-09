Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

В «Болонье» не интересуются игроками из РПЛ

Сортировать
Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 16:18
Новость ни о чём.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 15:38
    Василий 50
    Василий 50
    вчера в 15:36
    Мы сами распускаем эти слухи
    Кстати, какие могут быть Контакты с врагами.
    Особенно раздражают «новости" о российских игроках
    hаrut
    hаrut
    вчера в 14:58
    Было бы странно, если бы они были заинтересованы в игроках РПЛ....
    ruv5a3yv5uyf
    ruv5a3yv5uyf
    вчера в 14:43
    Проблема Болоньи не хватка денег, здесь решение проблем
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     