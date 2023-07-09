В «Болонье» не интересуются игроками из РПЛ

Спортивный директор «Болоньи» Джованни Сартори высказался о слухах про интерес клуба к полузащитнику ЦСКА Хорхе Карраскалю.
Нет, мы не интересуемся Карраскалем. На данный момент у нас вообще нет интереса ни к одному игроку из РПЛ.
Спортивный директор «Болоньи» Джованни Сартори высказался о слухах про интерес клуба к полузащитнику ЦСКА Хорхе Карраскалю.
Нет, мы не интересуемся Карраскалем. На данный момент у нас вообще нет интереса ни к одному игроку из РПЛ.
Кстати, какие могут быть Контакты с врагами.
Особенно раздражают «новости" о российских игроках
Кстати, какие могут быть Контакты с врагами.
Особенно раздражают «новости" о российских игроках