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Агент Давинсона Санчеса подтвердил, что «Спартак» сделал предложение игроку

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Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ABir (раскрыть)
вчера в 18:59
Наверное любой защитник Аякса и Тоттенхэма не затеряется в РПЛ....учитывая что у нас в лиге толковых защитников вообще мало....

Наверное не смотря на падающую цену на данного игрока в течении последних 4-х лет...его уровень позволит оказаться полезным Спартаку...

На ЧМ 2018 сыграл полностью все 4 матча...

Во времена выхода из Аякса его цена была порядка 60 млн евро....лондонцы купили его за 42 млн....но видать парень промахнулся с командой да и с лигой...

Надеемся в Москве...при удачной сделке...его дела пойдут лучше чем в Англии....
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:47
Из 453-х игроков которых Абаскаль пожелать видеть в команде в это трансферное окно....знакомый только один....
Хесус Медина....
ABir
ABir
вчера в 18:38
Он хороший защитник?
Сп62
Сп62
вчера в 18:30
Деньги, конечно, запросят немалые. Есть ли смысл?
lotsman
lotsman
вчера в 18:08
Игрок не ах, но зато истинный спартаковец.)
tcgubw72zzac
tcgubw72zzac
вчера в 18:01
Сомнительная сделка с точки зрения эффективности
Василий 50
Василий 50
вчера в 17:43
Зачем Спартак это делает?
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 17:42
Кто все эти люди?
Они представляют врагов
memphis
memphis
вчера в 17:31
Очередной отмыв... Игрок абсолютно бесполезный, но бабла отвалят немерено
Гость
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