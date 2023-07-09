Агент Давинсона Санчеса подтвердил, что «Спартак» сделал предложение игроку

Фернандо Вильярреал, агент защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса, подтвердил, что «Спартак» сделал предложение по трансферу игрока.
Да, «Спартак» сделал «Тоттенхему» предложение по Санчесу.
Фернандо Вильярреал, агент защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса, подтвердил, что «Спартак» сделал предложение по трансферу игрока.
Да, «Спартак» сделал «Тоттенхему» предложение по Санчесу.
Наверное не смотря на падающую цену на данного игрока в течении последних 4-х лет...его уровень позволит оказаться полезным Спартаку...
На ЧМ 2018 сыграл полностью все 4 матча...
Во времена выхода из Аякса его цена была порядка 60 млн евро....лондонцы купили его за 42 млн....но видать парень промахнулся с командой да и с лигой...
Надеемся в Москве...при удачной сделке...его дела пойдут лучше чем в Англии....
Наверное не смотря на падающую цену на данного игрока в течении последних 4-х лет...его уровень позволит оказаться полезным Спартаку...
На ЧМ 2018 сыграл полностью все 4 матча...
Во времена выхода из Аякса его цена была порядка 60 млн евро....лондонцы купили его за 42 млн....но видать парень промахнулся с командой да и с лигой...
Надеемся в Москве...при удачной сделке...его дела пойдут лучше чем в Англии....
Хесус Медина....
Хесус Медина....
Они представляют врагов
Они представляют врагов