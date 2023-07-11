Президент «Наполи» назвал клуб, который мог бы выкупить Осимхена

1689082999

вчера, 16:43

Президент «Наполи» полагает, что только ПСЖ мог бы купить нападающего .

Единственный клуб, который мог бы себе позволить покупку Виктора Осимхена, это «Пари Сен-Жермен». Если Нассер Аль-Хелаифи захочет предложить 200 миллионов евро... Поглядим, что будет дальше. Считаю, что Виктор останется у нас.