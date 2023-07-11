Президент «Наполи» назвал клуб, который мог бы выкупить Осимхена

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис полагает, что только ПСЖ мог бы купить нападающего Виктора Осимхена.
Единственный клуб, который мог бы себе позволить покупку Виктора Осимхена, это «Пари Сен-Жермен».
Если Нассер Аль-Хелаифи захочет предложить 200 миллионов евро... Поглядим, что будет дальше. Считаю, что Виктор останется у нас.
Ранее сообщалось, что на футболиста претендует клуб из АПЛ.
Очень надеюсь, что именно так и будет!!!!!!!
😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😅😅😅😅😅😅😅👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Очень надеюсь, что именно так и будет!!!!!!!
😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😅😅😅😅😅😅😅👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
Такой талант пропадает.
Такой талант пропадает.