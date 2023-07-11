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Президент «Наполи» назвал клуб, который мог бы выкупить Осимхена

вчера, 16:43

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис полагает, что только ПСЖ мог бы купить нападающего Виктора Осимхена.

Единственный клуб, который мог бы себе позволить покупку Виктора Осимхена, это «Пари Сен-Жермен».

Если Нассер Аль-Хелаифи захочет предложить 200 миллионов евро... Поглядим, что будет дальше. Считаю, что Виктор останется у нас.

Ранее сообщалось, что на футболиста претендует клуб из АПЛ.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 19:29
Супер!!!!!!!
Очень надеюсь, что именно так и будет!!!!!!!
😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😅😅😅😅😅😅😅👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 19:13
А не до....на 200лямов!!!!
zooveterinar
zooveterinar ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:12, ред.
Рубин!!! Когда будет весенняя скидка,если,он не окажется фальшивым,как и многие вещи,в Неаполи!!!😊
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:13
Ещё есть много всяких Аль- из известной страны.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 17:57
Посмотрим как он запоёт когда все его пошлют в этом сезоне, и вернутся в 2024 году, когда до окончания контракта останется всего один год!
Capral
Capral
вчера в 17:52, ред.
Когда я уже услышу, что ктото хочет купить марадончика??? Все время только про Осимхена. Неинтересно даже...
Такой талант пропадает.
makkie
makkie
вчера в 17:28
Де Лаурентис недооценивает возможности Газпрома ))
Сварожич
Сварожич
вчера в 17:19
Даже ПСЖ с их дуростью его за такие деньги не купят.
adekvat
adekvat ответ Sukhoverkov2012 (раскрыть)
вчера в 17:19
Найдутся дурачки с баблосами которые девать не куда.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 17:11
Глядя, как Мбаппе тупо доит ПСЖ ,многие стараются последовать его примеру.
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:06
А не многова то ли за него хотят получить.... или это второй черепашка?
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:54
ПСЖ , ну и ещё пяток на Аравийском полуострове...)
Sukhoverkov2012
Sukhoverkov2012
вчера в 16:37
Что за бред он и сотки не стоит
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