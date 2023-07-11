Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия B 2022/2023

Спортивный директор «Венеции» ответил на вопрос о возможном уходе Черышева

Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:26
грустит спортивный директор ..
оно и понятно
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 18:21
Забыть.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:11
Игрок отличный, но травматичный.
hаrut
hаrut
вчера в 17:12
Думаю, что и не будет... пора ехать в Россию (если конечно кто то захочет его взять).
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:04
Не кому он уже не нужен,пусть едет в Россию!
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 15:48
Чернышёв просто никому не нужен
Правда есть ещё РПЛ, его нам навязывают
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 15:44
И не будет. Отпускайте так, свободным агентом.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 