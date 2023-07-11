Спортивный директор «Венеции» ответил на вопрос о возможном уходе Черышева

Спортивный директор «Венеции» Давиде Брендолин высказался о возможном уходе из команды полузащитника Дениса Черышева.
На данный момент вообще ни один клуб не связывался с нами насчет Черышева. У нас нет предложений по нему.
Спортивный директор «Венеции» Давиде Брендолин высказался о возможном уходе из команды полузащитника Дениса Черышева.
На данный момент вообще ни один клуб не связывался с нами насчет Черышева. У нас нет предложений по нему.
оно и понятно
оно и понятно
Правда есть ещё РПЛ, его нам навязывают
Правда есть ещё РПЛ, его нам навязывают