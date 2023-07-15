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«Матч ТВ» покажет матч между победителем Лиги Европы и Копа Судамерикана

вчера, 15:06
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья-:-Логотип футбольный клуб Индепендьенте Дель Валье (Санголки)Индепендьенте Дель Валье19.07.2023 в 19:00 Не начался

Телеканал «Матч ТВ» покажет прямую трансляцию матча Кубка Вызова-2023, в котором встретятся победитель Лиги Европы и Южноамериканского кубка — «Севилья» и эквадорский «Индепендьенте дель Валье» соответственно.

Игра пройдёт 19 июля на стадионе «Рамон Санчес-Писхуан», её начало — в 22:45 по московскому времени. В случае ничьей после основного времени предусмотрена сразу серия пенальти. Победители получат специальные таблички и медали.

Турнир назван «Антонио Пуэрта XII» в честь бывшего защитника «Севильи», который умер в 2007 году в возрасте 22 лет после остановки сердца.

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Все комментарии
drug01
drug01
вчера в 16:20
У нас пока игр мало поэтому будет очень интересно
Colchoneros
Colchoneros ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 16:05
На что там смотреть или на кого!
hаrut
hаrut
вчера в 15:44
Как говориться, сделали одолжение любителям футбола.... с барского плеча так сказать.
ssspartak
ssspartak
вчера в 15:23
Достаточно любопытный матч. Думаю отчасти севильи на руку. Поправит их финансы
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:11
Лучше бы побольше матчей Российского чемпионата показывали...
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