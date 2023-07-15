«Матч ТВ» покажет матч между победителем Лиги Европы и Копа Судамерикана

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вчера, 15:06

Телеканал «Матч ТВ» покажет прямую трансляцию матча Кубка Вызова-2023, в котором встретятся победитель Лиги Европы и Южноамериканского кубка — «Севилья» и эквадорский «Индепендьенте дель Валье» соответственно.

Игра пройдёт 19 июля на стадионе «Рамон Санчес-Писхуан», её начало — в 22:45 по московскому времени. В случае ничьей после основного времени предусмотрена сразу серия пенальти. Победители получат специальные таблички и медали.

Турнир назван «Антонио Пуэрта XII» в честь бывшего защитника «Севильи», который умер в 2007 году в возрасте 22 лет после остановки сердца.