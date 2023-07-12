Стало известно, почему «Матч ТВ» не покажет матч «Спартак» — «Нефтчи»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин назвал причины, по которым телеканал не покажет товарищеский матч между «Спартаком» и «Нефтчи».
Встреча пройдёт 18 июля в Москве. Начало игры — в 20:00 по московскому времени.
Мы находимся в рабочих отношениях с ФК «Спартак-Москва» и действительно предложение и диалог о трансляции этой игры на «Матч ТВ» имели место. Другое дело, что мы не сочли возможным показать эту игру по коммерческим причинам, не договорившись об условиях с партнёром клуба, который является правообладателем на этот матч.