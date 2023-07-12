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Стало известно, почему «Матч ТВ» не покажет матч «Спартак» — «Нефтчи»

вчера, 22:58

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин назвал причины, по которым телеканал не покажет товарищеский матч между «Спартаком» и «Нефтчи».

Встреча пройдёт 18 июля в Москве. Начало игры — в 20:00 по московскому времени.

Мы находимся в рабочих отношениях с ФК «Спартак-Москва» и действительно предложение и диалог о трансляции этой игры на «Матч ТВ» имели место. Другое дело, что мы не сочли возможным показать эту игру по коммерческим причинам, не договорившись об условиях с партнёром клуба, который является правообладателем на этот матч.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 11:21, ред.
Оставив в стороне коммерческую подоплеку, хочется спросить, а что ТАМ смотреть ? Что такого интересного и новенького можно увидеть не в контрольном, а товарищеском матче этих выдающихся команд ?
Создатель kошмаров
Создатель kошмаров ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 10:00
За тот футбол что у нас сейчас, должны клубы болелам поиплачивать за просмотр и борьбу с рвотными рефлексами
Создатель kошмаров
Создатель kошмаров
сегодня в 09:58
Переименуйте уже матчтв в бомжтв.
makkie
makkie
сегодня в 09:49
Всё просто как апельсин - Матч ТВ обслуживается Газпромом.
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Напрасный труд
Напрасный труд ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 09:22
Лучше безусловные "Зенит" и "Зенит-2".
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 09:21
Умелые люди! Тот случай,когда на убытках пытаются воровать.Но что-то не сложилось.
leonidspb1958a
leonidspb1958a
сегодня в 09:13
Лучше цирк,чем Спартак....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:30
А кого там показывать? Этот Спартак едва уносит ноги от команд пердива, Нефтчи на Кубке тоже не блещет. С таким же успехом можно было показать матч условной Балтики со СКА-Хабаровск...
ДСА
ДСА
сегодня в 04:40
Хотели показывать бесплатно, вот и всё.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ 5gcepyudcz64 (раскрыть)
сегодня в 02:21
Просто не договорились. Это не то же самое что нехватка денег.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:10
Наверное хотели по "дешёвке" приобрести, а Спартаку ещё за Медину рассчитываться "бабки" нужны.) Ну а если серьёзно - очень редко смотрю Матч ТВ , а тут специально зашёл посмотрел сетку вещания - почти одна "хрень". То есть на всякую "туфту" деньги находятся, а на футбольный матч - нет( не думаю, что товарищеский матч такой дорогой)! Впрочем могу и ошибаться и многим зрителям программа Матч ТВ нравится.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:12
Ну то что Матч ТВ не является государственным каналом ,это знают все. Но то что это главный спортивный канал России, который все главные и интересные матчи перевёл на коммерческие рельсы , возмущает всех любителей футбола и не только . Мало того что главные каналы страны вообще перестали транслировать футбольные матчи, так ещё и почти весь футбол перешёл под коммерческую крышу Матч ТВ . Хотя помнится когда-то президент говорил, что и первый и второй канал России обязаны транслировать матчи футбола на бесплатных центральных каналах. Но тут вообще творится полная вакханалия или бизнес берёт верх , несмотря ни на что.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:01
Не договорились, или не хотели договариваться!?
5gcepyudcz64
5gcepyudcz64
вчера в 23:00
Потому что у них нет столько денег,как у Зенита
Гость
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