«Тоттенхэм» рассматривает двух кандидатов на замену Кейну

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сегодня, 00:48

«Тоттенхэм» рассматривает вариант в линию атаки, если Харри Кейн покинет команду этим летом.

По данным источника, «шпоры» выбирают между нападающим «Лилля» и форвардом «Ювентуса» .