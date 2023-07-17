«Тоттенхэм» рассматривает двух кандидатов на замену Кейну

«Тоттенхэм» рассматривает вариант в линию атаки, если Харри Кейн покинет команду этим летом.
По данным источника, «шпоры» выбирают между нападающим «Лилля» Джонатаном Дэвидом и форвардом «Ювентуса» Душаном Влаховичем.
«Тоттенхэм» рассматривает вариант в линию атаки, если Харри Кейн покинет команду этим летом.
По данным источника, «шпоры» выбирают между нападающим «Лилля» Джонатаном Дэвидом и форвардом «Ювентуса» Душаном Влаховичем.
куда он потерялся там?
куда он потерялся там?
Расмус Хёйлунд, молодой датский форвард из Аталанты, как по мне может заменить Кейна на долгие годы! Физически мощный и рослый парень, при этом с отличной скоростью, плюс не стисняется отходить ниже и помогать партнерам при обороне.
Еще как вариант можно обратить внимание на форварда Ренна Амина Гуири. Игрок с огромным функционалом, по манере игры еапоминает Карима Бензема времен игры в паре с Роналду. Амин тоже может играть на партнеров во вред своей статистике, но на пользу команде!
Расмус Хёйлунд, молодой датский форвард из Аталанты, как по мне может заменить Кейна на долгие годы! Физически мощный и рослый парень, при этом с отличной скоростью, плюс не стисняется отходить ниже и помогать партнерам при обороне.
Еще как вариант можно обратить внимание на форварда Ренна Амина Гуири. Игрок с огромным функционалом, по манере игры еапоминает Карима Бензема времен игры в паре с Роналду. Амин тоже может играть на партнеров во вред своей статистике, но на пользу команде!
Тоттенхэм и Кейн, это тандем.
Тоттенхэм и Кейн, это тандем.