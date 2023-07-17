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«Тоттенхэм» рассматривает двух кандидатов на замену Кейну

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Catenaccio_86
Catenaccio_86
сегодня в 14:48
А чего например не Коло Муани? Дорого для Леви?
FenixSL
FenixSL ответ zxqvj6d8y9gq (раскрыть)
сегодня в 12:33
влаховичу 23 года всего
куда он потерялся там?
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:22
Дзюбу пусть подпишут.
adekvat
adekvat ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 08:21
В АПЛ пойдут, да еще на повынение зарплаты.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 07:53
Если откинуть клубные пристрастия и подобрать форварда для шпор, то ни Дэвида, и Влаховича я бы шпорам не рекомендавал.....ну хотя бы как замена Кейну они не вариант...
Расмус Хёйлунд, молодой датский форвард из Аталанты, как по мне может заменить Кейна на долгие годы! Физически мощный и рослый парень, при этом с отличной скоростью, плюс не стисняется отходить ниже и помогать партнерам при обороне.
Еще как вариант можно обратить внимание на форварда Ренна Амина Гуири. Игрок с огромным функционалом, по манере игры еапоминает Карима Бензема времен игры в паре с Роналду. Амин тоже может играть на партнеров во вред своей статистике, но на пользу команде!
Свeтозар
Свeтозар
сегодня в 07:46
Душан уже не тот что был.... не заиграет он в Англии.
shlomo
shlomo
сегодня в 07:38
Уж лучше Дэвид на мой взгляд.
zxqvj6d8y9gq
zxqvj6d8y9gq
сегодня в 07:24
Дэвид будет предпочтительнее, второй совсем потерялся
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:58
Шпоры выбирают Ага! А игроки пойдут туда или нет, У них спрашивали?...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:50
Похоже придется согласиться на Дэвида.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:50
Да никуда он не перейдёт.
Тоттенхэм и Кейн, это тандем.
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