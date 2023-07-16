«Бавария» и «Манчестер Сити» могут обменяться футболистами

«Манчестер Сити» и «Бавария» могут обменяться защитниками.
По данным источника, «горожане» обменяют Кайла Уокера на Бенжамена Павара.
Также манчестерский клуб доплатит «Баварии» 15 млн евро.
«Манчестер Сити» и «Бавария» могут обменяться защитниками.
По данным источника, «горожане» обменяют Кайла Уокера на Бенжамена Павара.
Также манчестерский клуб доплатит «Баварии» 15 млн евро.
в первом матче Вини он точно не остановил
а во втором его держало по три человека и игры у Реала в целом не было
в первом матче Вини он точно не остановил
а во втором его держало по три человека и игры у Реала в целом не было