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«Бавария» и «Манчестер Сити» могут обменяться футболистами

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abuefftagir
abuefftagir ответ FenixSL (раскрыть)
сегодня в 12:20
По крайней мере он не разу не убежал,Винисиус не тот игрок которого держут втроём, это не Месси, не Марадона...и не Иньиста
FenixSL
FenixSL ответ abuefftagir (раскрыть)
сегодня в 11:16
не знаю где ты увидел как он его съел
в первом матче Вини он точно не остановил
а во втором его держало по три человека и игры у Реала в целом не было
Grizly88
Grizly88
сегодня в 11:07
Шило на мыло
abuefftagir
abuefftagir
сегодня в 07:42
15 лямов за то что моложе на 6...хотя Уокер двух матчах съел Винисиуса,который младше его на 10 лет.Хотя многие французы ярко играли в англии.Удачи им.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:21
Судя по всему если такой обмен состоится, то не прогадает не одна сторона.
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