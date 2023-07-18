«Алания» создала форму собственного бренда .

«Алания» будет выступать в собственной форме в сезоне 2023/24. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В новом футбольном году команда будет выступать в родных цветах собственного бренда «Armstrong & Campbell».



Armstrong & Campbell — именно эти две фамилии в 1921 году подарили нам клуб, которым мы гордимся по сей день.



Новый бренд создан, чтобы объединять красно-желтые сердца по всему миру, будь ты молодой футболист, действующий игрок, болельщик или легенда клуба.



В съемках ролика приняли участие игроки академии клуба, один из лучших бомбардиров нынешнего состава команды Батраз Хадарцев и легендарный капитан чемпионского состава «Алании» Инал Джиоев.