«Алания» создала форму собственного бренда .

«Алания» будет выступать в собственной форме в сезоне 2023/24. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
В новом футбольном году команда будет выступать в родных цветах собственного бренда «Armstrong & Campbell».
Armstrong & Campbell — именно эти две фамилии в 1921 году подарили нам клуб, которым мы гордимся по сей день.
Новый бренд создан, чтобы объединять красно-желтые сердца по всему миру, будь ты молодой футболист, действующий игрок, болельщик или легенда клуба.
В съемках ролика приняли участие игроки академии клуба, один из лучших бомбардиров нынешнего состава команды Батраз Хадарцев и легендарный капитан чемпионского состава «Алании» Инал Джиоев.
Можно только порадоваться и высказать своё уважение руководству клуба, которые пошли на такой шаг ,создав свой собственный бренд спортивной формы . Если честно то даже не знаю есть ли в истории ещё хоть один такой прецедент, чтобы какой нибудь спортивный клуб сам создал свой собственный спортивный бренд . При этом отдал должное при этом истории основания своего клуба и назвать свой бренд в честь основателей клуба Armstrong & Campbell . Это были два британца коммуниста которые в составе военной коалиции находились во Владикавказе . И так в 1921 году был создан один из первых южных футбольных клубов под названием "Юнитас", предок современной Алании, что в переводе означает Единство .
Ну вот как-то так, если в кратце . Всем Добра !
Можно только порадоваться и высказать своё уважение руководству клуба, которые пошли на такой шаг ,создав свой собственный бренд спортивной формы . Если честно то даже не знаю есть ли в истории ещё хоть один такой прецедент, чтобы какой нибудь спортивный клуб сам создал свой собственный спортивный бренд . При этом отдал должное при этом истории основания своего клуба и назвать свой бренд в честь основателей клуба Armstrong & Campbell . Это были два британца коммуниста которые в составе военной коалиции находились во Владикавказе . И так в 1921 году был создан один из первых южных футбольных клубов под названием "Юнитас", предок современной Алании, что в переводе означает Единство .
Ну вот как-то так, если в кратце . Всем Добра !