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«Алания» создала форму собственного бренда

сегодня, 11:58

«Алания» будет выступать в собственной форме в сезоне 2023/24. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В новом футбольном году команда будет выступать в родных цветах собственного бренда «Armstrong & Campbell».

Armstrong & Campbell — именно эти две фамилии в 1921 году подарили нам клуб, которым мы гордимся по сей день.

Новый бренд создан, чтобы объединять красно-желтые сердца по всему миру, будь ты молодой футболист, действующий игрок, болельщик или легенда клуба.

В съемках ролика приняли участие игроки академии клуба, один из лучших бомбардиров нынешнего состава команды Батраз Хадарцев и легендарный капитан чемпионского состава «Алании» Инал Джиоев.

«Алания» создала форму собственного бренда

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Все комментарии
альсато
альсато ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 15:00
Игорь приветствую!...Ты правильно заметил: выиграть и выйти в РПЛ (для Алании)-две разные задачи!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 13:26
Очень красивые цвета, выдержаны пропорции.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:07
«Алания» создала форму собственного бренда .
Можно только порадоваться и высказать своё уважение руководству клуба, которые пошли на такой шаг ,создав свой собственный бренд спортивной формы . Если честно то даже не знаю есть ли в истории ещё хоть один такой прецедент, чтобы какой нибудь спортивный клуб сам создал свой собственный спортивный бренд . При этом отдал должное при этом истории основания своего клуба и назвать свой бренд в честь основателей клуба Armstrong & Campbell . Это были два британца коммуниста которые в составе военной коалиции находились во Владикавказе . И так в 1921 году был создан один из первых южных футбольных клубов под названием "Юнитас", предок современной Алании, что в переводе означает Единство .
Ну вот как-то так, если в кратце . Всем Добра !
Варвар7
Варвар7
сегодня в 12:13
Интересный подход к презентации новой формы с отсылкой к историческим параллелям.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:13
Молодцы, так держать . Теперь осталось только выигрывать и выйти в РПЛ . Удачи .
Гость
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