«Урал» победил ЦСКА в первом туре нового сезона РПЛ

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сегодня, 15:00

«Урал» обыграл ЦСКА в 1-м туре РПЛ 2023/2024 (2:1),

Тимур Аюпов открыл счёт на 21-й минуте. На 54-й минуте Даниел Мишкич удвоил преимущество хозяев. На 63-й минуте Антон Заболотный сократил отставание «армейцев».