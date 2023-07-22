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«Урал» победил ЦСКА в первом туре нового сезона РПЛ

сегодня, 15:00
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«Урал» обыграл ЦСКА в 1-м туре РПЛ 2023/2024 (2:1),

Тимур Аюпов открыл счёт на 21-й минуте. На 54-й минуте Даниел Мишкич удвоил преимущество хозяев. На 63-й минуте Антон Заболотный сократил отставание «армейцев».

В следующем туре «Урал» примет «Пари НН», а ЦСКА сыграет с «Ахматом».

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
сегодня в 15:27
Забыл если честно, сейчас исправлюсь.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Напрасный труд (раскрыть)
сегодня в 15:25
Вы стали думать как спартаковец?
Это у них один матч выиграли у аутсайдера, всё великая команда, которая сметёт всех и станет чемпионом на долгие годы.
Матч проиграли, всё тушите свет и идёт оскорбления всех игроков, тренеров и руководство клуба.
Не надо впадать в панику после первого тура. Первые туры всегда преподносят сюрпризы и не только в РПЛ, а во всех чемпионах мира, ну или почти во всех.
Лысый-Шарлатан
Лысый-Шарлатан
сегодня в 15:25
Медины не хватало, федот раскрыл его когда играл и ловил соперника на переходной фазе за счет быстрого вертикального перепаса!
Напрасный труд
Напрасный труд ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 15:24
Предлагаю тебя тренером ЦСКА вместо Федотова!

Ну а что, судя по твоим эКспертным комментариям на Соккере, тренировать ты умеешь, просто шанса не дают. Дерзай! Мостового можно помощником взять )))
А Федотова-в "Спартак"!
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 15:20
Если Суперкубок определённым образом обнадёжил,то сегодняшний матч поставил на ожиданиях крест.Уж не знаю,что должно произойти,чтобы появились намётки игры.Может,ещё кого-нибудь продать???
oFANATo
oFANATo
сегодня в 15:20
Повезло Уралу что Кучаеву случайно мяч попал в руку и пенальти.....
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
сегодня в 15:19
Динамо - Краснодар, это вчера товарищеский матч был?
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 15:18
А откуда ты знаешь, что я жду от матча НН-Зенит?
За меня думать начал?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 15:17
Молодцы гинеровцы! Выделю легенду. Так и до М-Ю доберется! Если ещё больше размахивать руками будет делая грозный вид.
Урал ещё больше молодцы! Только с какой попытки коня объездили?). Гончаренко вдоль и поперек изучил федотовцев. Крепкая команда у него. Без звёзд и обученная.
hаrut
hаrut
сегодня в 15:17
Все таки состав у армейцев не ах.... нужно усиление почти на каждой позиции (кроме вратарской)
Futurista
Futurista
сегодня в 15:16
Первый выездной армейский блин комом...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 15:16
"А вот и вторая сенсация в 1-м туре".

А какая была первая сенсация, если учесть, что вторая сенсация первого тура свершилась в первом матче первого тура?
Catenaccio_86
Catenaccio_86
сегодня в 15:16
А чего хотели то??? В составе одни тоскатели рояля. Исполнителей то нет.
makkie
makkie ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
сегодня в 15:15
Сенсацию от Нижнего в матче с Зенитом ты, конечно, не ждёшь, оно и понятно )))
makkie
makkie
сегодня в 15:14
А вот и вторая сенсация в 1-м туре.
Довольно неожиданный результат, учитывая, как цска играл в матче за СуперКубок против мощного состава Зенита. А тут прям посыпались...

И я не понимаю руководство цска - ну есть же деньги от продажи Медины, где новички то? Атакующая линия очень слабая, ЦЗ вылетают один за другим, Набабкину скоро на пенсию уже... с таким руководством и врагов не надо!
TheBoLt
TheBoLt ответ Locomotive Breath (раскрыть)
сегодня в 15:09
В 2009 году в кубке игра была, да, я ошибся. А 27.05.1995 Уралмаш победил ЦСКА 1:0 в РПЛ. Но надо отметить, что в прошлом розыгрыше Кубка Урал побеждал 0:0 (5:4) по пенальти
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 15:09
А ведь этот ЦСКА возил давеча Зенит, что тогда ждать от следующего матча
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Locomotive Breath (раскрыть)
сегодня в 15:08
Ждём сюрпризы от Оренбурга и Факела завтра.
bratskij1
bratskij1
сегодня в 15:08
Урал с победой, ЦСКА 77 в самом соку и выхода от туда нет.
Kolenok
Kolenok
сегодня в 15:07
"Федот, да не тот"!
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 15:04
Дядька у микрофона сказал, что с 1995 года)
ssspartak
ssspartak
сегодня в 15:04
Ну что, теперь очередь Нижнего Новгорода преподносить сюрприз.
cska1948
cska1948
сегодня в 15:03
Хорошего, про игру армейцев, сказать нечего. а плохое и без меня скажут.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 15:03
Урал с победой, ЦСКА решить свои проблемы. Нам в РПЛ нужны сильные клубы!
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 15:03
С победой, Урал! При всей нелюбви к Гончаренко, сегодня был за Урал, так как ЦСКА - конкурент Краснодара. Впервые с 2009 года Урал обыграл ЦСКА. Историческая победа, беспроигрышная серия в противостоянии клубов прервана, это важнее простой победы! Удачи обоим командам
shlomo2
shlomo2
сегодня в 15:02
Сенсации продолжатся: "Урал" на своем поле обыграл ЦСКА ... После летнего отпуска выходить тяжело. Даже ЦСКА не собрался... А у Урала первая победа в истории МИР РПЛ над армейцами. Ай да Гончаренко
lotsman
lotsman
сегодня в 15:02
Ну это не в какие ворота.... Чем занимались в межсезонке?
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