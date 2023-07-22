«Урал» победил ЦСКА в первом туре нового сезона РПЛ

«Урал» обыграл ЦСКА в 1-м туре РПЛ 2023/2024 (2:1),
Тимур Аюпов открыл счёт на 21-й минуте. На 54-й минуте Даниел Мишкич удвоил преимущество хозяев. На 63-й минуте Антон Заболотный сократил отставание «армейцев».
В следующем туре «Урал» примет «Пари НН», а ЦСКА сыграет с «Ахматом».
Это у них один матч выиграли у аутсайдера, всё великая команда, которая сметёт всех и станет чемпионом на долгие годы.
Матч проиграли, всё тушите свет и идёт оскорбления всех игроков, тренеров и руководство клуба.
Не надо впадать в панику после первого тура. Первые туры всегда преподносят сюрпризы и не только в РПЛ, а во всех чемпионах мира, ну или почти во всех.
Это у них один матч выиграли у аутсайдера, всё великая команда, которая сметёт всех и станет чемпионом на долгие годы.
Матч проиграли, всё тушите свет и идёт оскорбления всех игроков, тренеров и руководство клуба.
Не надо впадать в панику после первого тура. Первые туры всегда преподносят сюрпризы и не только в РПЛ, а во всех чемпионах мира, ну или почти во всех.
Ну а что, судя по твоим эКспертным комментариям на Соккере, тренировать ты умеешь, просто шанса не дают. Дерзай! Мостового можно помощником взять )))
А Федотова-в "Спартак"!
Ну а что, судя по твоим эКспертным комментариям на Соккере, тренировать ты умеешь, просто шанса не дают. Дерзай! Мостового можно помощником взять )))
А Федотова-в "Спартак"!
За меня думать начал?
За меня думать начал?
Урал ещё больше молодцы! Только с какой попытки коня объездили?). Гончаренко вдоль и поперек изучил федотовцев. Крепкая команда у него. Без звёзд и обученная.
Урал ещё больше молодцы! Только с какой попытки коня объездили?). Гончаренко вдоль и поперек изучил федотовцев. Крепкая команда у него. Без звёзд и обученная.
А какая была первая сенсация, если учесть, что вторая сенсация первого тура свершилась в первом матче первого тура?
А какая была первая сенсация, если учесть, что вторая сенсация первого тура свершилась в первом матче первого тура?
Довольно неожиданный результат, учитывая, как цска играл в матче за СуперКубок против мощного состава Зенита. А тут прям посыпались...
И я не понимаю руководство цска - ну есть же деньги от продажи Медины, где новички то? Атакующая линия очень слабая, ЦЗ вылетают один за другим, Набабкину скоро на пенсию уже... с таким руководством и врагов не надо!
Довольно неожиданный результат, учитывая, как цска играл в матче за СуперКубок против мощного состава Зенита. А тут прям посыпались...
И я не понимаю руководство цска - ну есть же деньги от продажи Медины, где новички то? Атакующая линия очень слабая, ЦЗ вылетают один за другим, Набабкину скоро на пенсию уже... с таким руководством и врагов не надо!