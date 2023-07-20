«Санта-Колома» тренера Черышева вышла во 2-й раунд Лиги Конференций

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сегодня, 22:41

«Санта-Колома» под руководством главного тренера переиграла валлийский «Пенибонт» в ответном поединке 1-го отборочного раунда Лиги Конференций (2:0).

Иван Гарридо открыл счет на 105+1-й минуте, а Кристиан Новоа на 119-й удвоил преимущество команды. У гостей на 114-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален Крис Венейблс.

В первом матче команды голов не забили. Во 2-м раунде турнира «Санта-Колома» сыграет с победителем пары «Космос» (Сан-Марино) — «Сутьеска» (Черногория).