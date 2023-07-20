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«Санта-Колома» тренера Черышева вышла во 2-й раунд Лиги Конференций

сегодня, 22:41
Санта-КоломаЛоготип футбольный клуб Санта-Колома2 : 0Логотип футбольный клуб Пенибонт (Бридгенд)ПенибонтЗакончился в доп. время

«Санта-Колома» под руководством главного тренера Дмитрия Черышева переиграла валлийский «Пенибонт» в ответном поединке 1-го отборочного раунда Лиги Конференций (2:0).

Иван Гарридо открыл счет на 105+1-й минуте, а Кристиан Новоа на 119-й удвоил преимущество команды. У гостей на 114-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален Крис Венейблс.

В первом матче команды голов не забили. Во 2-м раунде турнира «Санта-Колома» сыграет с победителем пары «Космос» (Сан-Марино) — «Сутьеска» (Черногория).

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 23:31
"Нижегородская электричка" идёт строго по графику...)
Ironigor
Ironigor
сегодня в 23:23
Мои поздравления. И это тоже приятно.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 23:18
Черышев сделал себе рекламу
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 23:16
Это край - дальше не пройдут
Гость
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