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Самуэль Чуквуэзе подпишет контракт с «Миланом»

сегодня, 12:52

Вингер «Вильярреала» и сборной Нигерии Самуэль Чуквуэзе сегодня подпишет контракт с «Миланом». Сумма трансфера составит 20 миллионов евро плюс 8 миллионов евро в виде бонусов. Контракт будет рассчитан до июня 2028 года.

Нигерийцу осталось пройти медицинский осмотр, и он сможет полететь в США, где «россонери» готовятся к новому сезону.

Чуквуэзе выступал за основную команду «Вильярреала» с 2018 года. За пять лет в футболке «жёлтой субмарины» он сыграл 207 матчей, забил 37 мячей и отдал 31 результативную передачу.

В минувшем сезоне 24-летний футболист провёл 38 игр во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 3 голевых передачи.

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Все комментарии
alexgurzan
alexgurzan ответ ДАША Д (раскрыть)
сегодня в 13:06
Да, перепутаны были гости и хозяева, спасибо.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 13:04
Посмотрим, на что он способен
ДАША Д
ДАША Д ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 13:00
Матч 27 июля Хиберниан Шотландия - Интер Андорра.
Судя по коэффициентам Интер явный фаворит.
Ничего не напутали?
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:53
Похоже, что это будет ценное приобретение.
Гость
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