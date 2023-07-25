Самуэль Чуквуэзе подпишет контракт с «Миланом»

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сегодня, 12:52

Вингер «Вильярреала» и сборной Нигерии сегодня подпишет контракт с «Миланом». Сумма трансфера составит 20 миллионов евро плюс 8 миллионов евро в виде бонусов. Контракт будет рассчитан до июня 2028 года.

Нигерийцу осталось пройти медицинский осмотр, и он сможет полететь в США , где «россонери» готовятся к новому сезону.

Чуквуэзе выступал за основную команду «Вильярреала» с 2018 года. За пять лет в футболке «жёлтой субмарины» он сыграл 207 матчей, забил 37 мячей и отдал 31 результативную передачу.

В минувшем сезоне 24-летний футболист провёл 38 игр во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал 3 голевых передачи.