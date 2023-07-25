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«Интер» намерен усилить вратарскую позицию чемпионом мира

сегодня, 09:50

«Интер» хочет подписать голкипера «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса. «Нерадзурри» сделали первое официальное предложение в размере 15 миллионов евро. Англичане сочли данную сумму неприемлемой. «Интер» готов повысить предложение.

Сообщается, что представители миланского клуба уже вступили в переговоры с представителями аргентинца.

В прошедшем сезоне Мартинес провёл 36 матчей в английской Премьер-Лиге, пропустил 38 мячей и 13 матчей отыграл на ноль. Также 30-летний голкипер получил 7 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 28 миллионов евро.

В январе 2022 года Мартинес продлил контракт с «Астон Виллой» до июня 2027 года.

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Все комментарии
бундер
бундер
сегодня в 10:25
Статка клевая для кипа не из топ-4.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 09:58
Если откинуть этическую составляющую, то вратарь Мартинас сильный - и это будет усиление для Интера.
drug01
drug01
сегодня в 09:51
Вероятно к 15 млн ещё добавят если нужен игрок
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