«Интер» намерен усилить вратарскую позицию чемпионом мира

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сегодня, 09:50

«Интер» хочет подписать голкипера «Астон Виллы» и сборной Аргентины . «Нерадзурри» сделали первое официальное предложение в размере 15 миллионов евро. Англичане сочли данную сумму неприемлемой. «Интер» готов повысить предложение.

Сообщается, что представители миланского клуба уже вступили в переговоры с представителями аргентинца.

В прошедшем сезоне Мартинес провёл 36 матчей в английской Премьер-Лиге, пропустил 38 мячей и 13 матчей отыграл на ноль. Также 30-летний голкипер получил 7 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 28 миллионов евро.

В январе 2022 года Мартинес продлил контракт с «Астон Виллой» до июня 2027 года.