«Ливерпуль» хочет подписать полузащитника «Саутгемптона»

1690278026

сегодня, 12:40

Полузащитник «Саутгемптона» может перейти в «Ливерпуль».

Переговоры между командами продолжаются, «святые» требуют за своего футболиста 50 млн фунтов стерлингов. Сам Лавия хочет перейти в «Ливерпуль».