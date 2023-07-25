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«Ливерпуль» хочет подписать полузащитника «Саутгемптона»

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sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:51
Ливергемптон) все новое-это хорошо забытое старое))
А вообще норм парень играет, в сити был в молодежке
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:51
Для игрока из Чампионшипа, куда вылетел Саутгемптон, явно завышенная цена.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:50
Не хило , 50 лямов стерлингов.
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