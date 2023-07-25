«Ливерпуль» хочет подписать полузащитника «Саутгемптона»

Полузащитник «Саутгемптона» Ромео Лавия может перейти в «Ливерпуль».
Переговоры между командами продолжаются, «святые» требуют за своего футболиста 50 млн фунтов стерлингов. Сам Лавия хочет перейти в «Ливерпуль».
Полузащитник «Саутгемптона» Ромео Лавия может перейти в «Ливерпуль».
Переговоры между командами продолжаются, «святые» требуют за своего футболиста 50 млн фунтов стерлингов. Сам Лавия хочет перейти в «Ливерпуль».
А вообще норм парень играет, в сити был в молодежке
А вообще норм парень играет, в сити был в молодежке