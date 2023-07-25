Агент Игнатьева назвал причину перехода игрока в «Сочи»

Алан Агузаров, агент нападающего «Сочи» , рассказал о причинах перехода игрока в стан южан.

Насколько Игнатьев доволен переходом в «Сочи»? В целом, мы довольны. Классный, дружный коллектив, хорошая атмосфера внутри команды. Ваня чувствует себя хорошо. Очень большое значение имело желание Хохлова видеть его в команде. Знаю Дмитрия много лет. Один из немногих тренеров, способных оставаться максимально честным перед командой, может раскрепостить и найти ключи к каждому конкретному игроку. В свое время именно у него показывал лучший футбол в своей карьере Ташаев.

Было два варианта в России и несколько предложений из Израиля и Турции.