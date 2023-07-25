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Агент Игнатьева назвал причину перехода игрока в «Сочи»

сегодня, 21:16

Алан Агузаров, агент нападающего «Сочи» Ивана Игнатьева, рассказал о причинах перехода игрока в стан южан.

Насколько Игнатьев доволен переходом в «Сочи»? В целом, мы довольны. Классный, дружный коллектив, хорошая атмосфера внутри команды. Ваня чувствует себя хорошо. Очень большое значение имело желание Хохлова видеть его в команде. Знаю Дмитрия много лет. Один из немногих тренеров, способных оставаться максимально честным перед командой, может раскрепостить и найти ключи к каждому конкретному игроку. В свое время именно у него показывал лучший футбол в своей карьере Ташаев.

Было два варианта в России и несколько предложений из Израиля и Турции.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 22:02
Иных слов и не мечтали услышать....
Василий 50
Василий 50
сегодня в 21:51
Агенты успешно присосались к футболу
Scorp689
Scorp689
сегодня в 21:41
Скоро не куда будет переходить....
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