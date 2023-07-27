Защитник «Сан-Паулу» может перейти в «Зенит» зимой 2024 года

Алешандре Соареш, агент защитника «Сан-Паулу» Матеуса Белема, заявил, что его клиент может перейти в «Зенит».
«Зенит» связывался с нами по поводу Матеуса Белема — это центральный защитник «Сан-Паулу». В клубе его считают новым «бриллиантом», он в системе «Сан-Паулу» уже восемь лет, но только недавно дебютировал за клуб. Его контракт действует до января 2024 года, и мы рассматриваем возможность перехода в следующий клуб по пре-контракту.
Сейчас с другого аккаунта проверил и увидел, что я попал на промку.
А тут то за что?
Я редко попадаю на троллинг, причём на данный момент дошло, что один раз в несколько месяцев, но стал замечать, что за одно нарушение сразу данная экзекуция.
Может я что то не понимаю?
Сейчас с другого аккаунта проверил и увидел, что я попал на промку.
А тут то за что?
Я редко попадаю на троллинг, причём на данный момент дошло, что один раз в несколько месяцев, но стал замечать, что за одно нарушение сразу данная экзекуция.
Может я что то не понимаю?
"В клубе его считают новым «бриллиантом», он в системе «Сан-Паулу» уже восемь лет"...
Новинка...длиною в 8 лет...))
"В клубе его считают новым «бриллиантом», он в системе «Сан-Паулу» уже восемь лет"...
Новинка...длиною в 8 лет...))
Конечно вам виднее, но я не чувствую за собой вину, поэтому и написал.
Я конечно не хотел, но теперь у меня нет выбора, тем более, что он стал мне писать далее.
С данным пользователем общаться больше не буду, воспользуюсь одной и ваших кнопок (игнор).
Конечно вам виднее, но я не чувствую за собой вину, поэтому и написал.
Я конечно не хотел, но теперь у меня нет выбора, тем более, что он стал мне писать далее.
С данным пользователем общаться больше не буду, воспользуюсь одной и ваших кнопок (игнор).