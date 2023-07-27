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Защитник «Сан-Паулу» может перейти в «Зенит» зимой 2024 года

сегодня, 17:48

Алешандре Соареш, агент защитника «Сан-Паулу» Матеуса Белема, заявил, что его клиент может перейти в «Зенит».

«Зенит» связывался с нами по поводу Матеуса Белема — это центральный защитник «Сан-Паулу». В клубе его считают новым «бриллиантом», он в системе «Сан-Паулу» уже восемь лет, но только недавно дебютировал за клуб. Его контракт действует до января 2024 года, и мы рассматриваем возможность перехода в следующий клуб по пре-контракту.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 19:03
Зениту нужен не "бриллиант", а приличный игрок.
Варвар7
Варвар7 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 19:02
Всё это время занимались его " огранкой"...)
sova147
sova147
сегодня в 18:54
Вот готовим уже к зиме следующего сезона
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 18:25
Раз "бриллиант",то понятно,почему Миллер на него клюнул,но шансы невелики,ибо "камешек" поступит на продажу в какой-нибудь торговой площадке "Райского Сада".
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 18:14
Да ещё есть вопрос.
Сейчас с другого аккаунта проверил и увидел, что я попал на промку.
А тут то за что?
Я редко попадаю на троллинг, причём на данный момент дошло, что один раз в несколько месяцев, но стал замечать, что за одно нарушение сразу данная экзекуция.
Может я что то не понимаю?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:06, ред.
Прикольно написано....
"В клубе его считают новым «бриллиантом», он в системе «Сан-Паулу» уже восемь лет"...
Новинка...длиною в 8 лет...))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:04
Зачем Зениту такие долгосрочные планы?
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 18:03
В данном случае я хотел культурно и уважительно достучаться до человека, а не в коем случае его как то ущемить.
Конечно вам виднее, но я не чувствую за собой вину, поэтому и написал.
Я конечно не хотел, но теперь у меня нет выбора, тем более, что он стал мне писать далее.
С данным пользователем общаться больше не буду, воспользуюсь одной и ваших кнопок (игнор).
LOpp
LOpp
сегодня в 17:57
Скоро в Зените бразильцев будет больше, чем в чемпионате Бразилии.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Байкал-38. (раскрыть)
сегодня в 17:57
Здравствуйте. За ту часть где "грани дозволенного". Но и в целом такого рода комментарии могут попадать в не топ, просьба воздержаться от них и не реагировать либо отправлять жалобу на комментарии которые, по Вашему мнению, того заслуживают.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:53
Похоже не всех ещё Зенит скупил в России.
Гость
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