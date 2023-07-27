Санчес не принял предложение «Спартака» о переходе

1690462524

сегодня, 15:55

Защитник «Тоттенхэма» пока не принял предложение «Спартака» о переходе в московскую команду.

По информации источника, это решение не лучшим образом восприняли в английском клубе, так как ранее они достигли соглашения с «красно-белыми». По этой причине «шпоры» отстранили игрока от тренировок в общей группе.

Отмечается, что возможной причиной отказа является то, что через несколько месяцев футболист сможет договариваться с другими клубами о переходе на правах свободного агента, а «Тоттенхэм» не хочет отпускать его бесплатно.