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Санчес не принял предложение «Спартака» о переходе

сегодня, 15:55

Защитник «Тоттенхэма» Давинсон Санчес пока не принял предложение «Спартака» о переходе в московскую команду.

По информации источника, это решение не лучшим образом восприняли в английском клубе, так как ранее они достигли соглашения с «красно-белыми». По этой причине «шпоры» отстранили игрока от тренировок в общей группе.

Отмечается, что возможной причиной отказа является то, что через несколько месяцев футболист сможет договариваться с другими клубами о переходе на правах свободного агента, а «Тоттенхэм» не хочет отпускать его бесплатно.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:59
ЛЧ нет,зачем ему этот переход!
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