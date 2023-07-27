«Барселона» временно допущена к участию в Лиге чемпионов

«Барселона» сможет принять участие в Лиге чемпионов сезона 2023/24.
Апелляционный комитет УЕФА временно допустил каталонский клуб к соревнованиям под эгидой организации. Разбирательство в отношении «Барселоны» приостановлено, его могут возобновить по инициативе УЕФА или по запросу инспекторов по этике и дисциплинарным вопросам.
«Барселона» подозревается в коррупции из-за выплат Хосе Марии Энрикесу Негрейре.
Типа пусть пока поиграют, а в конце группового турнира их снимут?
Типа пусть пока поиграют, а в конце группового турнира их снимут?