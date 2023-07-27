«Барселона» временно допущена к участию в Лиге чемпионов

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сегодня, 19:02

«Барселона» сможет принять участие в Лиге чемпионов сезона 2023/24.

Апелляционный комитет УЕФА временно допустил каталонский клуб к соревнованиям под эгидой организации. Разбирательство в отношении «Барселоны» приостановлено, его могут возобновить по инициативе УЕФА или по запросу инспекторов по этике и дисциплинарным вопросам.

«Барселона» подозревается в коррупции из-за выплат Хосе Марии Энрикесу Негрейре.