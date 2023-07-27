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«Барселона» временно допущена к участию в Лиге чемпионов

сегодня, 19:02

«Барселона» сможет принять участие в Лиге чемпионов сезона 2023/24.

Апелляционный комитет УЕФА временно допустил каталонский клуб к соревнованиям под эгидой организации. Разбирательство в отношении «Барселоны» приостановлено, его могут возобновить по инициативе УЕФА или по запросу инспекторов по этике и дисциплинарным вопросам.

«Барселона» подозревается в коррупции из-за выплат Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

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Барселона
Перевод с uefa.com Фото: Сайт SkySports
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Все комментарии
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
сегодня в 19:46
Что за бред какой-то!
1 984
1 984
сегодня в 19:43
Временно допущена это как?
Типа пусть пока поиграют, а в конце группового турнира их снимут?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 19:13
А с гномом все чисто?
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 19:11
Выкинуть их из ЛЧ
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 19:08
Клоунада продолжается.А как же(и почему-НЕ)"хайли лайкли"? В отношении своих не действует???
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 19:04
Варвар7
Варвар7
сегодня в 19:04
Звучит как издёвка над Барселоной!
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