В ФИФА подтвердили трансферный бан «Аль-Насра»

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вчера, 14:49

В ФИФА выступили с официальным заявлением относительно трансферного бана «Аль-Насра».

«Аль-Наср» в настоящее время не может зарегистрировать новых игроков — это из-за непогашенных долгов. Соответствующие запреты будут сняты сразу же после того, как погашение задолженности будет подтверждено заинтересованными кредиторами.