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В ФИФА подтвердили трансферный бан «Аль-Насра»

вчера, 14:49

В ФИФА выступили с официальным заявлением относительно трансферного бана «Аль-Насра».

«Аль-Наср» в настоящее время не может зарегистрировать новых игроков — это из-за непогашенных долгов. Соответствующие запреты будут сняты сразу же после того, как погашение задолженности будет подтверждено заинтересованными кредиторами.

Это решение связано с невыплатой саудовским клубом бонусов, которые полагались «Лестеру» по сделке с переходом нападающего Ахмеда Мусы. Нигерийский игрок в период с 2018 по 2020 год заработал дополнительно в «Аль-Насре» 460 тысяч евро за результативность, но деньги не были выплачены, несмотря на ранее вынесенное в пользу «лис» решение Спортивного арбитражного суда (CAS).

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Garrincha58
Garrincha58
вчера в 15:59
для них это как для меня 100 р вроде немного, а выкинуть жалко
FenixSL
FenixSL
вчера в 15:14
Мусик оказывается хорош и за пределами ЦСКА
fk3bmj7b5z53
fk3bmj7b5z53
вчера в 14:55
Влипли , долги отдавать надо
Гость
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