В ФИФА подтвердили трансферный бан «Аль-Насра»

В ФИФА выступили с официальным заявлением относительно трансферного бана «Аль-Насра».
«Аль-Наср» в настоящее время не может зарегистрировать новых игроков — это из-за непогашенных долгов. Соответствующие запреты будут сняты сразу же после того, как погашение задолженности будет подтверждено заинтересованными кредиторами.
Это решение связано с невыплатой саудовским клубом бонусов, которые полагались «Лестеру» по сделке с переходом нападающего Ахмеда Мусы. Нигерийский игрок в период с 2018 по 2020 год заработал дополнительно в «Аль-Насре» 460 тысяч евро за результативность, но деньги не были выплачены, несмотря на ранее вынесенное в пользу «лис» решение Спортивного арбитражного суда (CAS).