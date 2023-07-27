Президент «Ростова» рассказал о ситуации с регистрацией новичков

Президент «Ростова» рассказал о ситуации с запретом на регистрацию новых игроков, который ФИФА наложила на клуб по причине проблем с переводом денег «Норрчёпингу».

Какова ситуация с регистрацией игроков на момент окончания матча с «Рубином»? В процессе, работаем. Александр Александрович (Алаев) конкретно помогает. Ведём переговоры с ФИФА , УЕФА , «Норрчёпингом». Мы отправили деньги, они зачислены на корреспондентский счёт в шведский банк. Ждём решения, будет ли зачисление или не будет зачисления. Верю ли, что всё успешно завершится уже в ближайшее время? Не верю, а уверен в этом.