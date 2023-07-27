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Президент «Ростова» рассказал о ситуации с регистрацией новичков

сегодня, 11:37

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал о ситуации с запретом на регистрацию новых игроков, который ФИФА наложила на клуб по причине проблем с переводом денег «Норрчёпингу».

Какова ситуация с регистрацией игроков на момент окончания матча с «Рубином»? В процессе, работаем. Александр Александрович (Алаев) конкретно помогает. Ведём переговоры с ФИФА, УЕФА, «Норрчёпингом». Мы отправили деньги, они зачислены на корреспондентский счёт в шведский банк. Ждём решения, будет ли зачисление или не будет зачисления. Верю ли, что всё успешно завершится уже в ближайшее время? Не верю, а уверен в этом.

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Все комментарии
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 12:26
В виде протеста Карпин хотел выставить полностью молодёжный состав во вчерашнем кубковом матче
Но по регламенту кубкового турнира нельзя ставить в основу и в запас только юниоров. Должны быть не менее 5 игроков из основной заявки
Если вопрос с заявкой 7 игроков не решится в ближайшие 2 дня, я не удивлюсь если Карпин поставит на матч с Зенитом полностью молодёжный состав. Регламент чемпионата этого не запрещает
Трезвый повар
Трезвый повар ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 12:22
Почему не понятно? Очень даже всё понятно
Ростов перевёл необходимую сумму на корреспондентский счёт шведского банка. С этого счёта должны были бы перевести на счёт клуба. Но банк не отправляет дальше, а возвращает деньги обратно на счёт Ростова с формулировкой Политика
Они уже 2 раза возвращали таким образом оплату обратно в Ростов
phbs79gbhsye
phbs79gbhsye
сегодня в 12:18
Надеюсь это не помешает Ростову хорошо выступить в чемпионате,начали пока хорошо
shlomo2
shlomo2
сегодня в 12:06
Что то совсем все непонятно.... деньги перевели а ограничения остались.... ерунда какая то.
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин
сегодня в 11:57
Предполагаю, что вопрос решится положительно только после игры "Ростова" с "Зенитом". Надо понимать, кому выгодна эта ситуация с запретом заявить новых игроков. Все чиновники РФС и РПЛ сидят в Москве. А президент РФС Дюков, долгое время занимавший пост руководителя „Зенита", входит в Исполком УЕФА. Стоит ли удивляться тому, что другие российские клубы сегодня пачками продают и покупают легионеров (тот же "Зенит") и не испытывают ни политических, ни каких иных проблем при оформлением сделок. А перед "Ростовом" опущен шлагбаум
Василий 50
Василий 50
сегодня в 11:48
Можно президента с другой фамилией взять
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 11:45
Каждый год одно и то же
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 11:43
Надоело уже это нытьё
Хватит сидеть на шее бюджета
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 11:40
Все уверены что это вопрос успешно завершится. Вот только когда?
До матча с Зенитом всего 2 дня осталось
Без 7 не заявленных игроков Ростов смог победить в первых 2 матчах. Но с Зенитом с таким составом пролетим
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