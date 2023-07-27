Президент «Ростова» рассказал о ситуации с регистрацией новичков

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал о ситуации с запретом на регистрацию новых игроков, который ФИФА наложила на клуб по причине проблем с переводом денег «Норрчёпингу».
Какова ситуация с регистрацией игроков на момент окончания матча с «Рубином»? В процессе, работаем. Александр Александрович (Алаев) конкретно помогает. Ведём переговоры с ФИФА, УЕФА, «Норрчёпингом». Мы отправили деньги, они зачислены на корреспондентский счёт в шведский банк. Ждём решения, будет ли зачисление или не будет зачисления. Верю ли, что всё успешно завершится уже в ближайшее время? Не верю, а уверен в этом.
Ростов перевёл необходимую сумму на корреспондентский счёт шведского банка. С этого счёта должны были бы перевести на счёт клуба. Но банк не отправляет дальше, а возвращает деньги обратно на счёт Ростова с формулировкой Политика
Они уже 2 раза возвращали таким образом оплату обратно в Ростов
Ростов перевёл необходимую сумму на корреспондентский счёт шведского банка. С этого счёта должны были бы перевести на счёт клуба. Но банк не отправляет дальше, а возвращает деньги обратно на счёт Ростова с формулировкой Политика
Они уже 2 раза возвращали таким образом оплату обратно в Ростов
Но по регламенту кубкового турнира нельзя ставить в основу и в запас только юниоров. Должны быть не менее 5 игроков из основной заявки
Если вопрос с заявкой 7 игроков не решится в ближайшие 2 дня, я не удивлюсь если Карпин поставит на матч с Зенитом полностью молодёжный состав. Регламент чемпионата этого не запрещает
Но по регламенту кубкового турнира нельзя ставить в основу и в запас только юниоров. Должны быть не менее 5 игроков из основной заявки
Если вопрос с заявкой 7 игроков не решится в ближайшие 2 дня, я не удивлюсь если Карпин поставит на матч с Зенитом полностью молодёжный состав. Регламент чемпионата этого не запрещает