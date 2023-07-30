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«Челси» договорился с «Монако» о переходе Дисаси

сегодня, 20:02

«Челси» достиг принципиальной договорённости с «Монако» о трансфере защитника Акселя Дисаси.

Монегаски получат в результате сделки около 45 млн евро.

Лондонцы потеряли из-за травмы колена на длительный срок Уэсли Фофана.

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Все комментарии
Naherger
Naherger
сегодня в 22:09
Вы видели сколько пропускает Монако? Нахер вообще оттуда покупать защитников?!
A.S.A
A.S.A
сегодня в 21:55
В статье ошибочка не Монако потерял Фофана, а Челси!
Что касается Дисаси, то я еще в прошлое летнее ТО писал, что синим нужно брать и его, когда они приобретали Бадиашиля! Отлично сыгранная пара была у Монако, теперь эта пара будет трудиться на благо Челси! Аксель прекрасно может помочь команде выйти из обороны в атаку, хорошо чувствует мяч, неплох в верховых дуэлях (рост 190 см) - причём на обеих частях поля, так что и отбиться поможет, и гол со стандарта вколотит в чужие. Думаю если Поч будет играть в 4 защитника, то стоит сделать ставку на центральных Дисаси/Бадиашиль, а фланги отдать Рису Джеймсу и Бэну Чилвелу
Ironigor
Ironigor
сегодня в 20:38
Руководство Челси сейчас выглядит именно так !)
Полное непонимание действий.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 20:19
«Монако» потерял из-за травмы колена на длительный срок Юссуфу Фофана.

Парадокс, но и Челси потерял вновь на длительный срок Фофану 😁 Фофана на Фонане
hh8sekqsvs48
hh8sekqsvs48
сегодня в 20:05
Челси опять набирают новый состав, уже менее звёздный
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