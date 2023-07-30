«Челси» договорился с «Монако» о переходе Дисаси

«Челси» достиг принципиальной договорённости с «Монако» о трансфере защитника Акселя Дисаси.
Монегаски получат в результате сделки около 45 млн евро.
Лондонцы потеряли из-за травмы колена на длительный срок Уэсли Фофана.
«Челси» достиг принципиальной договорённости с «Монако» о трансфере защитника Акселя Дисаси.
Монегаски получат в результате сделки около 45 млн евро.
Лондонцы потеряли из-за травмы колена на длительный срок Уэсли Фофана.
Что касается Дисаси, то я еще в прошлое летнее ТО писал, что синим нужно брать и его, когда они приобретали Бадиашиля! Отлично сыгранная пара была у Монако, теперь эта пара будет трудиться на благо Челси! Аксель прекрасно может помочь команде выйти из обороны в атаку, хорошо чувствует мяч, неплох в верховых дуэлях (рост 190 см) - причём на обеих частях поля, так что и отбиться поможет, и гол со стандарта вколотит в чужие. Думаю если Поч будет играть в 4 защитника, то стоит сделать ставку на центральных Дисаси/Бадиашиль, а фланги отдать Рису Джеймсу и Бэну Чилвелу
Что касается Дисаси, то я еще в прошлое летнее ТО писал, что синим нужно брать и его, когда они приобретали Бадиашиля! Отлично сыгранная пара была у Монако, теперь эта пара будет трудиться на благо Челси! Аксель прекрасно может помочь команде выйти из обороны в атаку, хорошо чувствует мяч, неплох в верховых дуэлях (рост 190 см) - причём на обеих частях поля, так что и отбиться поможет, и гол со стандарта вколотит в чужие. Думаю если Поч будет играть в 4 защитника, то стоит сделать ставку на центральных Дисаси/Бадиашиль, а фланги отдать Рису Джеймсу и Бэну Чилвелу
Полное непонимание действий.
Полное непонимание действий.
Парадокс, но и Челси потерял вновь на длительный срок Фофану 😁 Фофана на Фонане
Парадокс, но и Челси потерял вновь на длительный срок Фофану 😁 Фофана на Фонане