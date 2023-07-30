Трансфер Захаряна в «Лацио» близок к срыву из-за позиции Сарри

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сегодня, 15:09

Переговоры между «Лацио» и «Динамо» по трансферу российского полузащитника близки к тому, чтобы завершиться провалом.

Одной из причин этого являются разногласия между руководством римского клуба и главным тренером по поводу необходимости приобретения хавбека.

Сейчас более вероятен трансфер Захаряна во французский «Страсбур».