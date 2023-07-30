Трансфер Захаряна в «Лацио» близок к срыву из-за позиции Сарри

Переговоры между «Лацио» и «Динамо» по трансферу российского полузащитника Арсена Захаряна близки к тому, чтобы завершиться провалом.
Одной из причин этого являются разногласия между руководством римского клуба и главным тренером Маурицио Сарри по поводу необходимости приобретения хавбека.
Сейчас более вероятен трансфер Захаряна во французский «Страсбур».
Сарри: Здравствуй, Арсен, ты хочешь в Лацио?
Захарян: Да конечно, у вас отличный клуб
Сарри: У нас разрешено всего 3 перекура в день
Захарян: Это не проблема, я вообще не курю, и против курильщиков
Короткие гудки.........................
Сарри: Здравствуй, Арсен, ты хочешь в Лацио?
Захарян: Да конечно, у вас отличный клуб
Сарри: У нас разрешено всего 3 перекура в день
Захарян: Это не проблема, я вообще не курю, и против курильщиков
Короткие гудки.........................