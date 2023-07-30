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Трансфер Захаряна в «Лацио» близок к срыву из-за позиции Сарри

сегодня, 15:09

Переговоры между «Лацио» и «Динамо» по трансферу российского полузащитника Арсена Захаряна близки к тому, чтобы завершиться провалом.

Одной из причин этого являются разногласия между руководством римского клуба и главным тренером Маурицио Сарри по поводу необходимости приобретения хавбека.

Сейчас более вероятен трансфер Захаряна во французский «Страсбур».

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 21:33
Сарри не дурак понимает что толку от Захаряна не будет
pomor45
pomor45
сегодня в 20:10
Для чего вся эта информационная лажа вокруг Захаряна? Только парня с толку сбивают. Он толковый, сейчас любят говорить - интеллектуальный, но он не может бегать всю игру, сдыхает к 70-й минуте, такие европейским тренерам не нужны, потому что игроки таких не терпят - не так, как в России. Аршавин тому яркий пример.
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 20:08
Я его в Европу не гоню, тем более, что до уровня Аршавина, он точно еще не дорос. Но, всем хочется поиграть в приличных европейских клубах, Арсен- не исключение. Если получится- в добрый час, а там поглядим, талант или не талант...
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 20:03
В Зените тоже был такой интеллектуал - Аршавин. В Арсенале решил поиграть также, даже покер сделал, публика выла от восторга - какого крутого за гроши приобрели - а игроки сказали, рояль за тебя таскать не будем, работай, как все, .... и поплыл Андрюша, т.к. больше 60 минут бегать никогда не мог. Так зачем интеллектуалу Захаряну в Европу? там везде работать надо прежде всего.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 18:17
Один мудрый человек сказал: " Что нас не убивает, делает нас сильнее", ранее сорвался вариант с Челси, а теперь Лацио, да и Бог с ними. У парня вся карьера ещё впереди, будут и другие интересные варианты. Надо только верить в себя и продолжать играть так, как он играл в прошедшем туре и тогда обязательно снова на него обратят внимание. Главное чтобы не дай Бог не получить какую-нибудь нелепую серьёзную травму. До закрытия летнего трансферного окна ещё уйма времени и наверняка в ближайшее время всплывет новый известный европейский клуб, заинтересованный в приобретении нашего полузащитника. Болейте за своих, а не против чужих!
Capral
Capral ответ Naherger (раскрыть)
сегодня в 17:53
По поводу нервных и впечатлительных. В 1999г., после отъезда А.Шевченко в Милан, не менее яркий футболист Динамо, Каладзе, тоже рвался в Милан. Но, тогдашний президент киевлян Г.Суркис, Каладзе не отпускал, несмотря на то, что Милан хотел купить грузинского защитника. И вот, каждый раз, приходя на тренировку Динамо, Каладзе устраивал истерики. Так продолжaлось долгое время. В конце концов, нервы у Суркиса не выдержали и он отпустил игрока в Европу.

Когда у Суркиса спросили- где Каладзе, он ответил: "Уехал в Милан! Надоели его вечные истерики"!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:51
Значит он не так хорош, как многие считают.
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 17:45
Лучше бы ему конечно перейти в Лацио! Хоть в ЛЧ поиграет) С Динамо ему это еще не скоро светит.
Palgrist
Palgrist
сегодня в 17:17
Хоть в Лацио понимают, что могут приобрести серость.
Naherger
Naherger ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 17:17, ред.
Какие все нежные. Раньше по другому было : не нужен? Ну и пошли вы в ж..у! Принципиально не перейду никогда.
А эти... Обиды,нервный срыв,депрессия🤦
Scorp689
Scorp689
сегодня в 16:58
Не будет никаких трансферов. Сильно переоценённый юноша....
Capral
Capral ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
сегодня в 16:45
Ну, во-первых, Захарян и не должен выигрывать единоборства- он интеллектуальный футболист, его работа вести игру. А во-вторых, после замены Арсена, команда потеряла единственного умного футболиста на поле, единственную трезвую и мыслящую голову. Смолов, к примеру, тоже большой придумщик и выдумщик, что доказал его великолепный пас в случае с первым голом. Но Cмолов- возрастной, и игру команды не ведет, он может остроумно сыграть около штрафной или непосредственно в ней. Дело даже не в задержке с заменами, а в их качестве. Здесь, Личка повёл себя неправильно. Выход Грулева и Кутицкого, с самого начала показался мне неверным. Почему не вышел Гладышев? Это- молодой, подвижный и достаточно креативный форвард, коим, Грулев -никогда не был. Вобщем, причин обидной ничьей много. Посмотрим, как в Питере сыграем... Могли же с Йокановичем сыграть достойно в кубке, почему сейчас не можем?
drug01
drug01
сегодня в 16:30
Это совсем плохо столько говорили писали
Grizly88
Grizly88
сегодня в 16:30
Сарри сам не знает что его покупают
Джефри Лайкер
Джефри Лайкер
сегодня в 16:24
Захарян для европейцев, как ковбой Неуловимый Джо из советского анекдота🤣🤣🤣
Свeтозар
Свeтозар
сегодня в 16:18
Это было понятно что он никуда не перейдет.
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 16:18
Личке вчера срочно нужно было менять Захаряна, Фомина и Лаксальта. у всех троих к 70й минуте игры язык висел на плече. Осинькин делает тройную замену, а следом выпускает ещё Набабкина, чешский тренер динамо просто смотрит у бровки как его подопечных просто вмяли в собственную штрафную футболисты крыльев советов ( после второго подряд проигранного единоборства Захаряном нужно было бить в набат, а не ждать пока Бейл забивает гол- красавец из зоны ответственности Лаксальта. счёт 3-1 в пользу бело - голубых и достаточно было выпустить вперёд Лесового и ГЛАДЫШЕВА, вместо фомина Гогнидзе или Кутицкого, Лаксальта поменять на Паршивлюка) за счёт быстрого Гладышева и любителя повазиться с мячом Лесового динамо отвечало бы острыми контратаками и скорее всего победили бы в гостях вчера 1-4. вчера был немного шокирован как можно на таком высоком уровне просто отдать сопернику выйграную игру...Личка выпускает тихохода Грулёва и тот ещё заработал пенальти в конце второго тайма🤦‍♂️ из положительного о Личке, видно какой он отличный мотиватор и может настроить своих футболистов выходить на поле как на последний бой. с короткой скамейкой в оренбурге ещё не научился использовать все плюсы от 5ти замен в футболе, а у динамо были игроки на банке, которые как минимум могли освежить игру команды и переместить её в середину поля.
lotsman
lotsman
сегодня в 16:05
Позиции позициями, а каково это для игрока, для его настроя? Игрок ведь не бездушная кукла или пешка, которую можно передвинуть куда вздумается. Он уже настроен и готов к одному варианту и вдруг бац, и уже надо настраивать себя к другому. Италия, и вдруг Франция. Это не Москва и Химки, да и то надо перестраиваться.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 16:05
Сарри звонил Захаряну и после звонка решил, что он не нужен клубу

Сарри: Здравствуй, Арсен, ты хочешь в Лацио?
Захарян: Да конечно, у вас отличный клуб
Сарри: У нас разрешено всего 3 перекура в день
Захарян: Это не проблема, я вообще не курю, и против курильщиков
Короткие гудки.........................
adekvat
adekvat ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 15:58
Можно тренера поменять.
Capral
Capral
сегодня в 15:53
Ну всё, началось. Вчера, Заха вышел на поле и вдохновенно сыграл 1-й тайм!!! Вдохновенно, потому что видел себя уже в Италии. Молодой талант, грезищий Европой- с еще большим рвением играл вчера на Родине, и выдал великолепный зрелый футбол, про который, мы уже стали забывать.

И вот, снова- неудача с переходом в Европу. Как болельщику ДИНАМО, мне, конечно, чего греха таить, хотелось бы оставить молодое дарование, еще на пару лет в роДном клубе. Но, чисто по человечески- мне его жаль. Поэтому, как только, решится вопрос о его переходе в европейский клуб- буду рад!!!

Не расстраивайся, Заха! Увидишь еще европейский футбол, и покоришь его!!! Удачи тебе, парень!!!
Caniggia
Caniggia
сегодня в 15:45
Смысл перехода вообще теряется, если изначально понятно, что этот тренер посадит Захаряна в глухой запас.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 15:27
Как он смеет негодяй перечить руководству!
Смерд!))
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 15:17
Изначально понятно,что это полная туфта.Блажен,кто верует...но верится с трудом.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:11
Да сразу было ясно что он там играть не будет!
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