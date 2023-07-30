Мане в понедельник пройдёт медосмотр в «Аль-Насре»

Нападающий «Баварии» Садио Мане может официально стать игроком клуба «Аль-Наср» в начале ближайшей недели.
Сообщается, что в понедельник сенегалец пройдет медосмотр в аравийском коллективе, после чего сделка будет завершена.
Вчера в «Баварии» уже подтвердили, что Мане ведет переговоры с другим клубом.
Оправданным переход будет если на будущую зп он в Сенегале новый Катар построит, тогда да, а так стоило в Ливерпуле оставаться
Оправданным переход будет если на будущую зп он в Сенегале новый Катар построит, тогда да, а так стоило в Ливерпуле оставаться