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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2023/2024

Мане в понедельник пройдёт медосмотр в «Аль-Насре»

сегодня, 14:39

Нападающий «Баварии» Садио Мане может официально стать игроком клуба «Аль-Наср» в начале ближайшей недели.

Сообщается, что в понедельник сенегалец пройдет медосмотр в аравийском коллективе, после чего сделка будет завершена.

Вчера в «Баварии» уже подтвердили, что Мане ведет переговоры с другим клубом.

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Все комментарии
salleeh
salleeh ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 19:42
Плохо ты в «летном деле» разбираешься значит…
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 17:20
В нем здоровья ещё лет на 5, чтоб на топ-уровне играть, куда его несёт то?
Оправданным переход будет если на будущую зп он в Сенегале новый Катар построит, тогда да, а так стоило в Ливерпуле оставаться
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 17:03
Поворот с разворотом!)
Grizly88
Grizly88 ответ salleeh (раскрыть)
сегодня в 16:33
Он давно сбитый летчик, кроме тебя никто и не будет смотреть этот чемпионат
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 14:58
Роналду сотворил историю футбола в СА, легенда
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 14:49, ред.
Он всю жизнь мечтал жить и играть поближе к исторической родине.А нули в контракте просто согревают душу...
salleeh
salleeh
сегодня в 14:43
Очень жаль, а с другой стороны рад за Садио, определенно ему будет лучше вне Баварии. По ходу нужно подключиться к трансляции чемпионата СА…)))
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