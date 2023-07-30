Мане в понедельник пройдёт медосмотр в «Аль-Насре»

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сегодня, 14:39

Нападающий «Баварии» может официально стать игроком клуба «Аль-Наср» в начале ближайшей недели.

Сообщается, что в понедельник сенегалец пройдет медосмотр в аравийском коллективе, после чего сделка будет завершена.

Вчера в «Баварии» уже подтвердили, что Мане ведет переговоры с другим клубом.