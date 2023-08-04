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ГлавнаяНовостиРоссия: аренда игроковРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Минское «Динамо» арендовало полузащитника «Спартака»

Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 20:22
Удачи Даниилу!
Способный парнишка, но сейчас в основу будет пробиться тяжело. Так что вариант с арендой выглядит разумным. Мелёшина тоже хотят в аренду отдать на сезон, если нового форварда купят взамен Шамара.
ABir
ABir
сегодня в 20:17
За то будет в хорошей игровой форме и с практикой игры
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 19:36
А кто это такой?
Варвар7
Варвар7
сегодня в 19:31
Возможно у Даниила будет больше игровой практики.
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