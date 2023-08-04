Минское «Динамо» арендовало полузащитника «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин перешёл на правах аренды в минское «Динамо».
Соглашение рассчитано до зимнего трансферного окна.
Хавбек дебютировал за москвичей в прошлом сезоне, сыграв 6 матчей.
Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин перешёл на правах аренды в минское «Динамо».
Соглашение рассчитано до зимнего трансферного окна.
Хавбек дебютировал за москвичей в прошлом сезоне, сыграв 6 матчей.
Способный парнишка, но сейчас в основу будет пробиться тяжело. Так что вариант с арендой выглядит разумным. Мелёшина тоже хотят в аренду отдать на сезон, если нового форварда купят взамен Шамара.
Способный парнишка, но сейчас в основу будет пробиться тяжело. Так что вариант с арендой выглядит разумным. Мелёшина тоже хотят в аренду отдать на сезон, если нового форварда купят взамен Шамара.