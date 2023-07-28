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В «Урале» отреагировали на слухи о возвращении Адамова

вчера, 11:38

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о возможном переходе в команду защитника «Зенита» Арсена Адамова на правах аренды.

В первый раз слышу, что «Зенит» хочет отдать нам в аренду Арсена Адамова. Со мной и футбольным клубом «Урал» по поводу этого футболиста никто не связывался.

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Все комментарии
x8tg77tb85pb
x8tg77tb85pb
вчера в 14:37
Утятина по русски)
w5rbyuuq6ntu
w5rbyuuq6ntu
вчера в 14:36
Адамов нужен. Алипа, Сутормина, Кассьерру, Ерохина и Бакаева продавайте! Балласта полкоманды, а Веган одного из немногих приличных защитников слить хочет? Совсем что ли ку-ку?
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:10
Григорий Иванов в шоке!!!
Год назад выгодно спихнули Адамова Зениту, а теперь Зенит хочет отдать его в Аренду Уралу.
Иванову надо брать Адамова если конечно Зенит оплатит аренду, зарплату и полное пребывания Арсена на Урале, одним словом полный пенсион.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:49
Слухи быстро распускают.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 12:41
Слухи с самого дна
Кому интересен Адамов?
Гость
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