В «Урале» отреагировали на слухи о возвращении Адамова

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о возможном переходе в команду защитника «Зенита» Арсена Адамова на правах аренды.
В первый раз слышу, что «Зенит» хочет отдать нам в аренду Арсена Адамова. Со мной и футбольным клубом «Урал» по поводу этого футболиста никто не связывался.
Год назад выгодно спихнули Адамова Зениту, а теперь Зенит хочет отдать его в Аренду Уралу.
Иванову надо брать Адамова если конечно Зенит оплатит аренду, зарплату и полное пребывания Арсена на Урале, одним словом полный пенсион.
Год назад выгодно спихнули Адамова Зениту, а теперь Зенит хочет отдать его в Аренду Уралу.
Иванову надо брать Адамова если конечно Зенит оплатит аренду, зарплату и полное пребывания Арсена на Урале, одним словом полный пенсион.