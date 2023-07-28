В «Урале» отреагировали на слухи о возвращении Адамова

Президент «Урала» высказался о возможном переходе в команду защитника «Зенита» на правах аренды.

В первый раз слышу, что «Зенит» хочет отдать нам в аренду Арсена Адамова. Со мной и футбольным клубом «Урал» по поводу этого футболиста никто не связывался.