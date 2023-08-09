КДК РФС оштрафовал 2DROTS на 25 тысяч рублей

КДК РФС принял решение оштрафовать 2DROTS за брошенный со стороны болельщиков в игрока команды предмет после матча 1-го раунда Пути регионов Кубка России с «Сахалином». Об этом сообщил глава комитета .

Игроку 2DROTS была нанесена травма после броска флакона от вейпа. На заседании была юрист 2DROTS, рассмотрели материалы дела, протокол судьи. За бросание предмета и попадание в игрока — оштрафовать 2DROTS на 25 тысяч рублей и предупредить, что в случае повторения будут более строгие санкции.