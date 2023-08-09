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КДК РФС оштрафовал 2DROTS на 25 тысяч рублей

вчера, 16:17
2DROTSЛоготип футбольный клуб 2DROTS (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Сахалин (Южно-Сахалинск)СахалинМатч завершен

КДК РФС принял решение оштрафовать 2DROTS за брошенный со стороны болельщиков в игрока команды предмет после матча 1-го раунда Пути регионов Кубка России с «Сахалином». Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Игроку 2DROTS была нанесена травма после броска флакона от вейпа. На заседании была юрист 2DROTS, рассмотрели материалы дела, протокол судьи. За бросание предмета и попадание в игрока — оштрафовать 2DROTS на 25 тысяч рублей и предупредить, что в случае повторения будут более строгие санкции.

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sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:26
Если бы такую новость прочитал лет 30 назад))
...."2DROTS" ..."вейп"....25 тыс.руб......
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 16:53
Штраф делает рекламу клубу
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 16:51
Не самый большой штраф
Гость
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