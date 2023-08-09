Барриос получил дисквалификацию на 1 матч РПЛ

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил о дисквалификации хавбека «Зенита» Вильмара Барриоса на 1 матч РПЛ.
Колумбиец был удалён в концовке встречи 3-го тура чемпионата России с «Динамо» за фол на полузащитнике москвичей Денисе Макарове.
Удар соперника открытыми шипами в голень при попытке сыграть в мяч. Вы знаете, что «Зенит» обратился в КДК с просьбой об отмене красной карточки. Нам также стало известно, что футболист Макаров имеет травму, мы позвали «Динамо» на заседание в качестве свидетелей, чтобы узнать, какие последствия у Макарова после столкновения с Барриосом. ЭСК сегодня утром направила нам заключение, в котором написано, что судья матча Амелин правильно удалил Барриоса на 90+4-й минуте матча. Комиссия поддерживает решение судьи удалить игрока «Зенита», несмотря на то, что у него не было намерения травмировать игрока «Динамо». Макаров тренируется, готовится принять участие в сегодняшней игре, больничный лист не открывался. Между повреждением Макарова и столкновением с Барриосом нет причинно-следственной связи с точки зрения получения травмы. КДК решил не применять дополнительную дисквалификацию, кроме автоматической. Дисквалификация на 1 матч РПЛ.
Господи, что я щас прочел? Сперцяна вспомнить, который травму не нанес и сыграл в щиток, а не в гость? Я наднюсь, что Динамо не просто так рот прикрыло и позволило такую формулировку. Я надеюсь, что динамовцам занесли конвертики. А если нет, то это позорище отечественного футбола и здесь надо было Динамовцам идти к вышестоящим органам. К Министерству, к ФИФА с УЕФА, давить на коррупционную составляющую, угрожать подключать следственные органы. КДК бы сдался и не рисковал бы. А как иначе разговаривать с ними? Как прекратить самодурство?
Господи, что я щас прочел? Сперцяна вспомнить, который травму не нанес и сыграл в щиток, а не в гость? Я наднюсь, что Динамо не просто так рот прикрыло и позволило такую формулировку. Я надеюсь, что динамовцам занесли конвертики. А если нет, то это позорище отечественного футбола и здесь надо было Динамовцам идти к вышестоящим органам. К Министерству, к ФИФА с УЕФА, давить на коррупционную составляющую, угрожать подключать следственные органы. КДК бы сдался и не рисковал бы. А как иначе разговаривать с ними? Как прекратить самодурство?