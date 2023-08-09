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Барриос получил дисквалификацию на 1 матч РПЛ

вчера, 15:17
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил о дисквалификации хавбека «Зенита» Вильмара Барриоса на 1 матч РПЛ.

Колумбиец был удалён в концовке встречи 3-го тура чемпионата России с «Динамо» за фол на полузащитнике москвичей Денисе Макарове.

Удар соперника открытыми шипами в голень при попытке сыграть в мяч. Вы знаете, что «Зенит» обратился в КДК с просьбой об отмене красной карточки. Нам также стало известно, что футболист Макаров имеет травму, мы позвали «Динамо» на заседание в качестве свидетелей, чтобы узнать, какие последствия у Макарова после столкновения с Барриосом. ЭСК сегодня утром направила нам заключение, в котором написано, что судья матча Амелин правильно удалил Барриоса на 90+4-й минуте матча. Комиссия поддерживает решение судьи удалить игрока «Зенита», несмотря на то, что у него не было намерения травмировать игрока «Динамо». Макаров тренируется, готовится принять участие в сегодняшней игре, больничный лист не открывался. Между повреждением Макарова и столкновением с Барриосом нет причинно-следственной связи с точки зрения получения травмы. КДК решил не применять дополнительную дисквалификацию, кроме автоматической. Дисквалификация на 1 матч РПЛ.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 20:57
Решение о дисквалификации в один матч быдо очевидно до заседания КДК. Нельзя было допустить, чтобы Зенит играл против основного соперника в ослабленном составе.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:03
Как будто и ничего не произошло!
Ев17
Ев17 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 19:30
ну, раз не удалили, это не повод так ибошить в ноги
Ев17
Ев17
вчера в 19:28
Ну сказали же зенитовские. что впереди трудные игры, и без Барриоса трудно будет ... Кому надо было, услышали
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:21, ред.
Так то не смешно...грустно...и что самое интересное никто и не сомневался что так и будет с Барриосом...очень важный игрок для Зенита....
морозз
морозз
вчера в 18:49
    Kolenok
    Kolenok
    вчера в 18:38
    Таких психов,как Барриос одним матчем дисквы не лечат.
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 18:15
    Очень лёгкое наказание, можно даже сказать амнистия. За такое матчей пять дисквалификации давать надо.
    s3qd88sbb5pk
    s3qd88sbb5pk
    вчера в 18:13
    Так торгуют совестью и честью, которых у них нет!
    kc284454vjrd
    kc284454vjrd ответ TheBoLt (раскрыть)
    вчера в 17:57
    Господин Миллер приложил к этому решению КДК свою руку и бумажник... Никакой справедливости!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 17:49
    Могли бы..ни вашим..ни нашим - на полматча отстранить...)))
    А так вообще непонятно...что происходит...
    На недельку уедешь в отпуск - читаешь диво дивное....
    Семак в дискве...Барриос в дискве...Динамо с Газпром Арены 3 очка везёт...

    Кажется как будто Медведев сказал Семаку:"Сережа,что то скучно - удиви меня"...
    А тот и рад стараться...во все тяжкие...))
    TheBoLt
    TheBoLt
    вчера в 17:33
    "Между повреждением Макарова и столкновением с Барриосом нет причинно-следственной связи с точки зрения получения травмы"


    Господи, что я щас прочел? Сперцяна вспомнить, который травму не нанес и сыграл в щиток, а не в гость? Я наднюсь, что Динамо не просто так рот прикрыло и позволило такую формулировку. Я надеюсь, что динамовцам занесли конвертики. А если нет, то это позорище отечественного футбола и здесь надо было Динамовцам идти к вышестоящим органам. К Министерству, к ФИФА с УЕФА, давить на коррупционную составляющую, угрожать подключать следственные органы. КДК бы сдался и не рисковал бы. А как иначе разговаривать с ними? Как прекратить самодурство?
    lotsman
    lotsman ответ Михаил Шацк (раскрыть)
    вчера в 17:33
    Для медицинского консилиума, о котором заявляли динамовцы, Макарову нужно было лежать, пока его не увезли бы на скорой, а он вскочил и побежал продолжать игру. Не вяжется это как то с тем ужасом, который раздули из этого столкновения.
    Напрасный труд
    Напрасный труд ответ Jocket (раскрыть)
    вчера в 17:32
    Согласен,что до этого Макаров сыграл довольно противно,но если ты спустился с гор,где властвуют наркокартели,то должен по поводу таких мелких провокаций реагировать адекватно.Ты же в привычном обществе,костолом!
    Red blu
    Red blu
    вчера в 17:24
    Награда нашла своего героя.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 17:20
    Справедливости ради Макарова на 49-ой удалять надо было за 2-ю ЖК. Наиграл к тому времени и отмечал уже ранее. Но решение КДК вызывает вопросы все таки. Сперцян получил экзекуцию на два матча. Наверно лицом не вышел?
    Напрасный труд
    Напрасный труд ответ Михаил Шацк (раскрыть)
    вчера в 17:11
    "Вас же не убили?! Когда случится,тогда и напишите заявление.А так чего время занятых людей отнимать!".
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Напрасный труд (раскрыть)
    вчера в 17:09
    Понятия логика, здравый смысл, газпром , рфс и кдк из разных сфер нашего бытия.
    Михаил Шацк
    Михаил Шацк
    вчера в 16:54
    Мало... Условно хоть бы ещё прописали, типа если ещё будет красная, то + те которые условно зависли. Что нужно для дисквалификации - перелом ноги?
    Напрасный труд
    Напрасный труд ответ Jocket (раскрыть)
    вчера в 16:32
    Барриоса можно через матч удалять.Типичный представитель наркокартелей,как по внешнему виду,так и по манере игры.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 16:32
    Ожидаемое решение). Так тому и быть.
    Jocket
    Jocket
    вчера в 16:23
    Красную карточку должен был получить провокатор Макаров, а наказали ни за что Барриоса.
    lotsman
    lotsman
    вчера в 16:07
    Какой больничный лист?! Он, после столкновения, вскочил и побежал продолжать игру. Ему видимо никто не подсказал, что надо было поваляться на поле, подождать скорую, вот тогда можно было бы и больничный выписать. А он вскочил, как ни в чём не бывало и побежал продолжать игру. Подпортил немножко судейское решение.
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 15:59
    Ну, хорошо хоть не пол матча))
    azetgccc8wqa
    azetgccc8wqa
    вчера в 15:47
    Видимо всё-таки газовые господа подключили админресурс и Барриос легко отделался. Деньги решают всё!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 15:32
    Всё просто. Дюков испугался, что Спартак раскатает их по самое не могу и дали только одну игру. Но КБ их уделает и с Бариосом.
    Владимир Анохин
    Владимир Анохин ответ Joseph Dredd (раскрыть)
    вчера в 15:26
    Значит, по вашему, 25процентный нормально, а 100процентный перебор? Так что ли?
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    вчера в 15:25
    Изумительный бред-обоснование удаления и последующее наказание.
    Удалили,грят,правильно,но Вася не хотел сфолить,а травма несерьёзная,игрок тренируется,будет жить,и "Между повреждением Макарова и столкновением с Барриосом нет причинно-следственной связи с точки зрения получения травмы." КДК решил не применять дополнительную дисквалификацию, кроме автоматической. Дисквалификация на 1 матч РПЛ.
    Млять,русский язык посрамлён...
    Владимир Анохин
    Владимир Анохин ответ Вещий (раскрыть)
    вчера в 15:24
    Надо сказать спасибо КДК, что не отменили КК.
    Joseph Dredd
    Joseph Dredd ответ Владимир Анохин (раскрыть)
    вчера в 15:21
    Здравствуйте. Утверждением что пользователь является стопроцентным клоуном Вы оскорбили его.
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