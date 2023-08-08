Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Барриос не получит более трёх матчей дисквалификации

вчера, 21:06
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Сегодняшнее обследование не выявило у полузащитника «Динамо» Дениса Макарова серьезного повреждения после фола хавбека «Зенита» Вильмара Барриоса в воскресном матче.

КДК РФС вряд ли дисквалифицирует Барриоса больше чем на 3 матча. Это грозило бы колумбийцу, если бы Макаров получил серьезное повреждение.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Менди потребует от «Манчестер Сити» денежную компенсацию за отстранение
Вчера, 10:20
Тимощук: «Вендела оштрафовали. Достаточно сильно»
06 августа
Юран получил красную карточку после матча «Пари НН» и «Краснодара»
04 августа
На «Ноттингем Форест» могут подать в суд из-за долгов перед игроками
04 августа
Сперцян дисквалифицирован на 2 матча Кубка России
02 августа
Удаление Семака оставлено в силе
02 августа
Сортировать
Все комментарии
Nottrow
Nottrow
сегодня в 07:13
Барриос будет освобожден от незаслуженной красной карточки.
112910415
112910415
сегодня в 04:52
тут столкнутся разные подводные течения ...
не факт, что 3 матча дадут
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:49
Семак и Бврриос должны отдохнуть пару недель на даче Миллера
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:43
    viv
    viv
    вчера в 21:37, ред.
    Не более трёх? Ну 2 или 3 матча дисквы будет нормально, Барриос это заслужил.
    pomor45
    pomor45
    вчера в 21:23
    Царапину, которую тщатся выдать за серьёзную травму по подходящему случаю выбить лучшего защитника РПЛ из рядов лучшей команды РПЛ. Приёмчик не новый, обкатанный на Шунине, по "невероятному" стечению в матче с тем же Динамо. В матче других соперников даже не свистнули бы.
    Роман Романов 3
    Роман Романов 3
    вчера в 21:09
    Да уже с Питера звонили,договорились 1 матч дадут и остальные условно…
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 21:08
    У Макарова нет серьёзной травмы и это уже хорошо!
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     