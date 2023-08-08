Барриос не получит более трёх матчей дисквалификации

Сегодняшнее обследование не выявило у полузащитника «Динамо» Дениса Макарова серьезного повреждения после фола хавбека «Зенита» Вильмара Барриоса в воскресном матче.
КДК РФС вряд ли дисквалифицирует Барриоса больше чем на 3 матча. Это грозило бы колумбийцу, если бы Макаров получил серьезное повреждение.
не факт, что 3 матча дадут
не факт, что 3 матча дадут
За такой подкат минимум 3 матча дисквалификации, но все понимают, что дадут 1 матч и по какой причине.
За такой подкат минимум 3 матча дисквалификации, но все понимают, что дадут 1 матч и по какой причине.