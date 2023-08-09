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«Барселона» огласила сумму, за которую продала Кессье в «Аль-Ахли»

вчера, 21:39

Сегодня «Аль-Ахли» объявил о переходе полузащитника «Барселоны» Франка Кессье.

Пресс-служба каталонского клуба сообщает, что сумма трансфера составила 12,5 млн евро.

Кессье переходил в «Барселону» из «Милана» прошлым летом на правах свободного агента.

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Все комментарии
протон
протон ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 08:11
Кессье некоторые считают что был жаден якобы, сбежал из Милана ради больших денег. В итоге не заиграл в Барсе. Т.к. Хави не знает, что с таким дуболомом делать.
Игрок ведь перспективный не спроста арабы его заманили с зарплатой 20 млн евро за сезон. Тем более игрок очень молод .
Хорошо заработали со свободного агента, хотя его реальная стоимость раза в два выше, если бы имел регулярную игровую практику.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 08:00, ред.
Кессье перешёл в Аль-Ахли... Это как Эрнандес, интересно знать, сделал вывод о его бесполезности для Барселоны? Один из лучших хавов Милана и Серии А отыграл всего лишь один сезон, имея с гулькин хрен игровой практики... и был в итоге продан.

Всё польше убеждаюсь, что Кумана зря выгнали. Тренировать Барселону должен более маститый тренер. Хави хоть и был великим игроком, но каталонский гранд для него - непосильная ноша.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:56
Неплохо Барселона заработала на этом игроке.
rkev53v4deh3
rkev53v4deh3
вчера в 22:52
Кессон так и не прижился в Барселоне
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