«Барселона» огласила сумму, за которую продала Кессье в «Аль-Ахли»

Сегодня «Аль-Ахли» объявил о переходе полузащитника «Барселоны» Франка Кессье.
Пресс-служба каталонского клуба сообщает, что сумма трансфера составила 12,5 млн евро.
Кессье переходил в «Барселону» из «Милана» прошлым летом на правах свободного агента.
Игрок ведь перспективный не спроста арабы его заманили с зарплатой 20 млн евро за сезон. Тем более игрок очень молод .
Хорошо заработали со свободного агента, хотя его реальная стоимость раза в два выше, если бы имел регулярную игровую практику.
Игрок ведь перспективный не спроста арабы его заманили с зарплатой 20 млн евро за сезон. Тем более игрок очень молод .
Хорошо заработали со свободного агента, хотя его реальная стоимость раза в два выше, если бы имел регулярную игровую практику.
Всё польше убеждаюсь, что Кумана зря выгнали. Тренировать Барселону должен более маститый тренер. Хави хоть и был великим игроком, но каталонский гранд для него - непосильная ноша.
Всё польше убеждаюсь, что Кумана зря выгнали. Тренировать Барселону должен более маститый тренер. Хави хоть и был великим игроком, но каталонский гранд для него - непосильная ноша.