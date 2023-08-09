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Бывший полузащитник «Челси» перешёл в «Лутон Таун»

вчера, 17:26

Пресс-служба «Лутона» объявила о трансфере бывшего полузащитника «Челси» и «Ниццы» Росса Баркли.

Переход состоялся на правах свободного агента. В сезоне 2023/24 «Лутон» будет выступать в АПЛ.

Бывший полузащитник «Челси» перешёл в «Лутон Таун»

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Все комментарии
izrafel
izrafel
вчера в 18:31
Ну наверное просто пошел доигрывать свою карьеру. В одно время был очень не плох.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 17:53
Алкоголик ещё играет в футбол…ну что же, удачи и успехов в новом клубе.
ВаняLOVE
ВаняLOVE ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 17:43
Спасибо за ответ. Убедительно
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ ВаняLOVE (раскрыть)
вчера в 17:37
Добрый день.

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sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:34
Когда-то был очень даже перспективным, а щас бесплатно переходит в Лутон
Гость
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