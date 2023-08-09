Бывший полузащитник «Челси» перешёл в «Лутон Таун»

Пресс-служба «Лутона» объявила о трансфере бывшего полузащитника «Челси» и «Ниццы» Росса Баркли.
Переход состоялся на правах свободного агента. В сезоне 2023/24 «Лутон» будет выступать в АПЛ.
Пресс-служба «Лутона» объявила о трансфере бывшего полузащитника «Челси» и «Ниццы» Росса Баркли.
Переход состоялся на правах свободного агента. В сезоне 2023/24 «Лутон» будет выступать в АПЛ.
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За комментарий того пользователя ему был выдан бан на сутки.
Тот бан за оскорбление Вам был выдан ошибочно. Но нарушение было - троллинг пользователя, соотвественно попадание в не топ. Убедительная просьба так не насмехаться над кем-либо из пользователей, не зависимо от того называете ли Вы имя пользователя.
За комментарий того пользователя ему был выдан бан на сутки.