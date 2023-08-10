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«Вест Хэм» подписал полузащитника сборной Мексики

вчера, 14:30

Полузащитник «Аякса» и сборной Мексики Эдсон Альварес подписал контракт с «Вест Хэмом». Сумма трансфера 38 миллионов евро плюс 3 миллиона при достижении определённых целей.

25-летний игрок подписал пятилетний контракт. Он будет выступать под номером 19.

Вот что сказал Альварес о своём переходе:

Я очень рад и очень горжусь тем, что нахожусь здесь в Лондоне. Мне не терпится сыграть на «Лондон Стэдиум» перед болельщиками «Вест Хэма».

Для меня это очень сентиментальный момент в моей карьере. Перейти в такой клуб, как «Вест Хэм», мечта для меня и моей семьи.

Премьер-Лига — это особая лига, лучшая лига в мире, и я думаю, что мой стиль игры будет ей соответствовать. Теперь на мне лежит ответственность перед «Вест Хэмом» и его семьёй, и я отдам за эту футболку абсолютно всё.

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
вчера в 14:47
Весь Хэм крепкий клуб, хотя находится в тени
BDA8181
BDA8181
вчера в 14:42
Ну удачи тебе.
Гость
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