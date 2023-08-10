Симеоне ответил на вопрос о возможной работе в Саудовской Аравии

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался об интересе к нему со стороны клуба из Саудовской Аравии.
Заставило ли меня колебаться предложение саудовцев? Нет, мне действительно хорошо находиться там, где я есть. Я рад работать в «Атлетико».
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался об интересе к нему со стороны клуба из Саудовской Аравии.
Заставило ли меня колебаться предложение саудовцев? Нет, мне действительно хорошо находиться там, где я есть. Я рад работать в «Атлетико».
ТРЕНЕР не должен получать меньше игрока.
ТРЕНЕР не должен получать меньше игрока.