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Симеоне ответил на вопрос о возможной работе в Саудовской Аравии

вчера, 12:05

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался об интересе к нему со стороны клуба из Саудовской Аравии.

Заставило ли меня колебаться предложение саудовцев? Нет, мне действительно хорошо находиться там, где я есть. Я рад работать в «Атлетико».

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:01
Атлетико и Диего Симионе как одно целое !
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:44
Диего и так самый высокооплачивпемый тренер в мире если я не ошибаюсь, так что ему и на родном месте неплохо.
agentSmith.
agentSmith.
вчера в 13:27
Всё правильно. Деньги, конечно, важны, но это не всё, что нужно в жизни
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:08
Денег он уже заработал, можно работать там где хочется, а не там, где больше платят.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:45
Саудиты мало предложили!
ТРЕНЕР не должен получать меньше игрока.
38m4nctyayq6
38m4nctyayq6
вчера в 12:41
Он и так больше всех получает
Гость
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