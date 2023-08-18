«Бавария» подпишет голкипера «Маккаби» из Тель-Авива

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вчера, 11:27

Вратарь «Маккаби» Тель-Авив перейдёт в «Баварию». Сообщается, что сделка уже согласована. Сумма трансфера составит около 2 миллионов евро плюс бонусы. Игрок подпишет четырёхлетний контракт. Стоит отметить, что израильтянин имеет немецкое гражданство.

Перец является воспитанником «Маккаби» из Тель-Авива. Провёл 101 игру, пропустил 82 мяча и 44 матча отыграл на «ноль». В текущем сезоне 23-летний голкипер провёл 4 игры в квалификации Лиги конференций и пропустил 1 мяч. Действующий контракт футболиста действует до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает Переца в 4 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Бавария» может подписать голкипера «Манчестер Сити».