Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиГермания. Бундеслига 2023/2024

«Бавария» подпишет голкипера «Маккаби» из Тель-Авива

вчера, 11:27

Вратарь «Маккаби» Тель-Авив Даниэль Перец перейдёт в «Баварию». Сообщается, что сделка уже согласована. Сумма трансфера составит около 2 миллионов евро плюс бонусы. Игрок подпишет четырёхлетний контракт. Стоит отметить, что израильтянин имеет немецкое гражданство.

Перец является воспитанником «Маккаби» из Тель-Авива. Провёл 101 игру, пропустил 82 мяча и 44 матча отыграл на «ноль». В текущем сезоне 23-летний голкипер провёл 4 игры в квалификации Лиги конференций и пропустил 1 мяч. Действующий контракт футболиста действует до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает Переца в 4 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Бавария» может подписать голкипера «Манчестер Сити».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиЛьорис отказался от перехода в «Лацио»
Сегодня, 00:10
Защитник «Челси» перейдёт в «Ньюкасл»
Вчера, 14:10
СлухиПолузащитник «Атлетико» близок к переходу в «Барселону»
Вчера, 12:35
Слухи«Бавария» готова продать Павара
Вчера, 11:41
Слухи«Вест Хэм» ведёт переговоры о подписании одного из лидеров «Аякса»
Вчера, 11:10
СлухиБывший голкипер сборной России продолжит карьеру в Азербайджане
Вчера, 09:50
Сортировать
Все комментарии
salleeh
salleeh
сегодня в 00:04
К осени в воротах Баварии будет грядка из перца…)))
протон
протон
вчера в 12:54
Молодой Перец попадает в компанию к двум опытным, видавшим всё перцам. Научат ли они его своим успешным приёмам? Кто из них завоюет любовь Баварии и станет у неё первым? Кому она даст шанс себя показать, а кто окажется в пролёте? Смотрите этой осенью "Суперперцы по-мюнхенски"
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:38
Бавария все подбирает хорошего вратаря !
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:34
Больно худой этот Перец, по сравнению с ростом...)
Karjalan Hunger
Karjalan Hunger
вчера в 11:32
А Соль будет?
(да, я из Питера)
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 11:28
Небось только из-за фамилии подписали.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 