Бывший голкипер сборной России продолжит карьеру в Азербайджане

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вчера, 09:50

Вратарь перейдёт в «Карабах» на правах свободного агента. Официальное объявление о переходе ожидается в ближайшее время.

Последним клубом 31-летнего россиянина был леверкузенский «Байер», за который он выступал с июля 2021 года до июля 2023 года (3 матча и 4 пропущенных мяча).

Ранее сообщалось, что Лунёв мог перейти в «Рубин».