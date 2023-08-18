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Бывший голкипер сборной России продолжит карьеру в Азербайджане

вчера, 09:50

Вратарь Андрей Лунёв перейдёт в «Карабах» на правах свободного агента. Официальное объявление о переходе ожидается в ближайшее время.

Последним клубом 31-летнего россиянина был леверкузенский «Байер», за который он выступал с июля 2021 года до июля 2023 года (3 матча и 4 пропущенных мяча).

Ранее сообщалось, что Лунёв мог перейти в «Рубин».

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:02
Карабах между прочим играет и в Европе....
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 12:38
31 год это расцвет для вратаря и уезжать из Бундеслиги (даже из запаса) в очень слабый чемпионат нужны веские причины.
Не хочу ничего думать плохого и надеюсь, что данный переход был связан только с психологической стороны, найти уверенность в себе, которую он потерял за последние годы.
Нужна практика, надо играть, а потом можно в Грецию или на Кипр, но лишь бы в Казахстане не оказаться.
VAGNER LAVE
VAGNER LAVE
вчера в 11:34
А если коротко, то докатился!!
izrafel
izrafel
вчера в 11:08
Пожелаю ему удачи! ... в некоторых матчах был хорош.
felix
felix
вчера в 11:06
Средний воротчик, дай бог, чтобы нашел свою команду
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 10:53
Тот редкий случай, когда россиянин едет на заработки в Азербайджан, а не наоборот.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:48
Ну вот европейская эпопея и закончилась для него.
adekvat
adekvat ответ 66z99n3emg7z (раскрыть)
вчера в 10:36
Это его уровень.
66z99n3emg7z
66z99n3emg7z
вчера в 10:29
Может в Карабахе хоть играть будет
протон
протон
вчера в 10:28
Он для своего таланта достиг вообще всего. Человек в 24 года дебютировал в РПЛ (и то вариант с Уфой возник чисто по каким-то дружеским связям). Поиграл за Зенит и сборную, хотя никогда не соответствовал их уровню, и после этого ещё каким-то чудом в Байере оказался. О чём тут ещё мечтать?
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 09:59
Точнее-"Леверкузен",за который он не выступал...
sova147
sova147
вчера в 09:53
Он много поиграл в разных клубах, желаем удачи
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