Бывший голкипер сборной России продолжит карьеру в Азербайджане

Вратарь Андрей Лунёв перейдёт в «Карабах» на правах свободного агента. Официальное объявление о переходе ожидается в ближайшее время.
Последним клубом 31-летнего россиянина был леверкузенский «Байер», за который он выступал с июля 2021 года до июля 2023 года (3 матча и 4 пропущенных мяча).
Ранее сообщалось, что Лунёв мог перейти в «Рубин».
Не хочу ничего думать плохого и надеюсь, что данный переход был связан только с психологической стороны, найти уверенность в себе, которую он потерял за последние годы.
Нужна практика, надо играть, а потом можно в Грецию или на Кипр, но лишь бы в Казахстане не оказаться.
Не хочу ничего думать плохого и надеюсь, что данный переход был связан только с психологической стороны, найти уверенность в себе, которую он потерял за последние годы.
Нужна практика, надо играть, а потом можно в Грецию или на Кипр, но лишь бы в Казахстане не оказаться.