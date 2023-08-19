«Зенит» предложил 35 миллионов евро за Нереса .

1692435868

вчера, 12:04

«Зенит» предложил за флангового полузащитника «Бенфики» 30 миллионов евро плюс 5 миллионов евро в виде бонусов. Португальцы отклонили данное предложение. В ближайшее время российский клуб сделает новый запрос.

Контракт Нереса с «Бенфикой» действует до лета 2027 года.

Ранее сообщалось, что «орлы» готовы отпустить 26-летнего бразильца за 30 миллионов евро.