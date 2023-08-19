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«Зенит» предложил 35 миллионов евро за Нереса

вчера, 12:04

«Зенит» предложил за флангового полузащитника «Бенфики» Давида Нереса 30 миллионов евро плюс 5 миллионов евро в виде бонусов. Португальцы отклонили данное предложение. В ближайшее время российский клуб сделает новый запрос.

Контракт Нереса с «Бенфикой» действует до лета 2027 года.

Ранее сообщалось, что «орлы» готовы отпустить 26-летнего бразильца за 30 миллионов евро.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Nottrow (раскрыть)
вчера в 19:38
Почта России, если тебе интересно, платит деньги ЦСКА за аренду башни для офиса своего и и арнду парковки. Это заработок клуба. Есть даже официальная сумма договора аренды 7 млрд рублей за 5 лет. А вот за что Газпром платит деньги Зениту и его варягам астрономические суммы не знает никто и никогда не узнает.
Nottrow
Nottrow ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:28
Почта Росии пока не может оплатить победу над Динамо.
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 14:55
В Екате троллейбусы Юру Гагарина помнят старухам газ провезти-только рублей за 200. А тут за негра 6 лярдов...Кто то с ума сошел..
Karkaz
Karkaz
вчера в 14:01
Правильно что отказали, из Португалии в Зенит ценник начинается от 40 лямов
Сп62
Сп62
вчера в 13:47
С каждым новым запросом ставки будут повышаться.
lotsman
lotsman
вчера в 13:42
Португальцы решили нагреть руки. Не стоит он 30 млн.
DaslerU
DaslerU
вчера в 13:28
Прочитал Промеса, подумал вообще охренели что ли? ))
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 13:26
Думаю пока еврокубков нет Зениту не стоит так раскошеливаться
a7zmfju85thc
a7zmfju85thc
вчера в 13:25
Хорошо если к нам такой игрок приедет и будет играть на уровне
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:19
«Зенит» предложил 35 миллионов евро за Нереса .

Миллер живёт в своём мире , далёком от сегодняшних реалий , в котором находится страна.
Пир во время чумы от Миллера .(
adekvat
adekvat
вчера в 13:05
Не хотят не надо, послать разок подальше, что бы думали в следующий раз.
nubom
nubom
вчера в 12:54
Похоже, Зенит начал серьезно готовиться к матчу второго круга с Факелом...
abuefftagir
abuefftagir
вчера в 12:41
Газа хватит на всех. В Бенфике не дураки..
Храневец
Храневец
вчера в 12:32
Газпром рулит ,ничего что пол России дровами топят ,даже взять мою Родину Лотошинский район МО Зато лярды кидать направо и налево пожалуйста ,народ потерпит !!!!
ABir
ABir
вчера в 12:19
Португальцы знают с кого можно тянуть
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:09
С Зенита можно требовать и 50 и 60. Газпром спокойно отдаст эти жалкие 6 млрд рублей. О чем разговор.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:08
Зенит уже Ох..Л в конец !(
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