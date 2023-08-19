«Зенит» предложил за флангового полузащитника «Бенфики» Давида Нереса 30 миллионов евро плюс 5 миллионов евро в виде бонусов. Португальцы отклонили данное предложение. В ближайшее время российский клуб сделает новый запрос.
Контракт Нереса с «Бенфикой» действует до лета 2027 года.
Ранее сообщалось, что «орлы» готовы отпустить 26-летнего бразильца за 30 миллионов евро.
Миллер живёт в своём мире , далёком от сегодняшних реалий , в котором находится страна.
Пир во время чумы от Миллера .(
Миллер живёт в своём мире , далёком от сегодняшних реалий , в котором находится страна.
Пир во время чумы от Миллера .(